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亞馬遜、蘋果紛下跌 中國疫情影響出貨

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

蘋果與亞馬遜的銷售量都出現下降，隱隱浮現經濟衰退的趨勢！亞馬遜因預測下次的銷售額更低於預期，31日股價硬生生下跌15%；此外，遊戲與廣告的需求也下滑，導致蘋果股價也出現下跌。另因蘋果設在中國的工廠爆發新冠疫情，知情人士指出，iPhone出產量恐下滑30%，更為該企業增添隱憂。

蘋果叫窮、專家警告

BBC》報導，亞馬遜創辦人貝佐斯警告，經濟衰退的風險已經「敲響警鐘」，他認為生活成本上漲是市場購買力減弱的主要因素。

另外，蘋果向來被視為相當穩健的科技股，這次也難倖免於難。蘋果第三季的銷售而比去年同期增長了8%，但此增長遠低於市場預期，主要是因為中國市場消費力減弱，導致銷售總額不如預期。蘋果高層警告，數位廣告跟遊戲產業出現疲軟的趨勢，且將影響到Mac筆電的銷售，同時美元走強也會影響到出口市場。

然而，股票分析師羅耶特警告，如果蘋果在現在通膨高漲的環境，還要調漲手機、筆電等產品的價格，必將引發外界強烈抨擊，強調「目前是重新衡量消費者情緒的重要時刻」。

新冠清零雪上加霜

同時，中國做為蘋果主力生產地，新冠清零政策仍重創該企業的產量。《路透社》報導，鴻海集團於中國鄭州富士康廠區，爆發出新冠疫情，消息人士表示，11月iPhone出貨量最多可能削減30%，並努力提高深圳廠iPhone的產量。

鴻海也向路透社表示，公司在昨晚發布的聲明中指出，園區已經逐步在控制之中。集團會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。儘管蘋果近期持續將供應鏈轉移到印度與東南亞，但鄭州工廠仍佔該企業大多數的產量。未來恐影響到電子製造商在年終的銷售黃金期。

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蘋果 亞馬遜

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