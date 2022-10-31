彭博：美國建議歐盟考慮對俄出口管制也拿來對付中國

彭博引述知情人士報導，美國建議歐洲盟國，可運用從制裁俄羅斯中所汲取的經驗來對付中國大陸。

歐盟和美國還在為12月高層貿易會談安排議程之際，官員在談話中興起此議。 知情人士透露，自俄羅斯總統普亭下令入侵烏克蘭以來，雙方已在管制對俄出口方面充分合作，而拜登政府如今也探討利用同樣的資訊分享和協調行動來加強彼此對中國大陸的出口管制。

知情人士指出，目前為止，歐盟以情況不同為由，傾向不考慮對中國大陸採取和對付俄羅斯相同的做法。但其中一位人士也表示，若針對北京會用來強化軍力的商品或許還有討論空間。目前還不清楚，美國貿易代表戴琪今天（周一）在布拉格和歐盟貿易部長非正式會面時會不會提出拋出這個議題。

美國國家安全委員會發言人 Saloni Sharma 就此事答覆彭博：「美國並未考慮將俄出口管制擴及中國，也未向歐洲提及此議。」

出口管制是癱瘓俄羅斯軍工業極有效的辦法，在全球科技競賽中也視為可以遲緩中國大陸的有效工具。拜登政府本月初便已對美國企業出口中國若干用於超級運算和人工智慧的晶片實施管制。