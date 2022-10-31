鐵礦砂期貨一度重挫7% 觸三年多低點 憂陸需求疲弱
國際鐵礦砂價格今天（31日）一度重挫超過7%，跌至2019年初以來最低，在中國大陸經濟數據顯示10月官方製造業採購經理人指數（PMI）為49.2低於預期，顯示製造業景氣陷入萎縮後，國際鐵礦砂延續近來已久的動盪走勢。
新加坡鐵礦砂期貨31日盤中一度重挫7%至每噸75美元，跌至2019年1月來最低，跌幅稍後收斂至2%，報每噸79.15美元。鐵礦砂價格正邁向預期一年來最糟單月表現。
大連鐵礦砂期貨也下跌1.8%，上海鋼筋則跌逾2%，每噸來到3,483人民幣，跌至逾兩年低點。
大陸的房地產危機和新冠清零政策不利營建業，而鋼鐵需求並未如預期般在旺季反彈回升。此外，在中共20大後，大陸金融市場也瀰漫不安情緒。
大陸的鋼鐵企業正經歷艱困時期，此時鋼筋和熱軋鋼捲等主要產品價格下跌，衝擊利潤。隨著鋼廠試圖止虧，再加上大陸10月製造業PMI顯示產出明顯萎縮，又會對鐵礦砂價格造成壓力
不過，花旗分析師Jack Shang在報告中表示，營建需求可能已經觸底，鋼鐵產業即將受惠於營建活動恢復。目前，鐵礦砂期貨價格已從今年高點跌逾一半。
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