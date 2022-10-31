路透：鴻海鄭州廠11月iPhone出貨量最多減少三成

由於大陸河南省鄭州新冠疫情擴散，全球最大iPhone組裝基地鴻海旗下富士康鄭州廠傳出部分員工自行撤離，甚至徒步上百公里返鄉。路透引述直接知悉情況的消息人士報導，鄭州廠11月iPhone的出貨量可能因此減少多達三成。

路透今天（31日）報導，消息人士同時表示，為因應鄭州廠的產能下降，鴻海現在正努力提高深圳廠區的iPhone產量。

一位熟知此事的消息人士表示，隨著鄭州廠廠區內感染人數擴大，「住附近城市的很多作業員都先回鄉下」。

該人士也說，約有三萬正常的員工因為怕感染而不敢入廠工作。

根據鴻海周日稍晚發給路透的聲明，鴻海表示情勢已逐步獲得控制，而鴻海會協調其他廠的產能備援，降低可能的影響。鴻海30日已強調，「鄭州廠2萬員工確診」是「嚴重不實信息」，鄭州園區生產營運相對穩定。

河南省衛健委資料顯示，河南省周日新增本土確診病例6例（鄭州市5例，均為隔離管控發現；南陽市1例，為外地返回人員，點對點閉環管理）。新增本土無症狀感染者36例（鄭州市35例）。