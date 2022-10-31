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沒固定裁員比 馬斯克將開除推特「反馬」人士

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克傳出不尋求固定的裁員比率，而是要開除不支持他領導推特的人。路透
馬斯克傳出不尋求固定的裁員比率，而是要開除不支持他領導推特的人。路透

世界首富馬斯克入主推特後將大舉裁員，傳出他已要求經理人和顧問擬出裁員名單，但一位知情人士透露，對於推特現有的7,500多名員工，馬斯克心裡並沒有固定的裁員比，而是想開除那些不支持他掌舵的人。

馬斯克計劃廣泛裁員的時機，緊接在他上周四晚間收購推特，並立即開除執行長Parag Agrawal和其他三名高階主管之後。依照收購協議，這些主管可望獲得黃金降落傘的補償，以Agrawal來說，金額將近6,000萬美元。但知情人士說，馬斯克終結雇用有「法定理由」，意味他可能不必支付高額遣散費。馬斯克的論點是，推特管理不善，如果不是他收購，該公司股票將崩跌。這些離職主管正在權衡他們皫法律選項。

馬斯克已開始試圖改革推特陷入困境的業務，希望促進產品創新並改變內容審核。他在推特總部的「戰情室」來了一些幫手，包括他個人律師Alex Spiro，以及前推特產品主管、現為創投a16z合夥人的Sriram Krishna，後者周日在推文表示，正「暫與一些其他厲害人物」在協助馬斯克。

根據FactSet，推特過去10個會計年度有8年虧損。而馬斯克入主的時機，正值社群媒體業面臨歷來最嚴峻的商業環境。消息人士說，馬斯克首先要解決的問題之一就是成本。馬斯克周末推文聽起來裁員不能免：「似乎每有一個寫程式的人，就有10個『管理』人員。」

金融時報指出，馬斯克專注於工程和產品。法律訴訟文件裡的私人簡訊顯示，他暗示不會指派任何高階管理職位，會親自「監督軟體開發」。

周日下午，馬斯克否認紐約時報說，這波裁員會發生在下次發放股票給員工的11月1日之前、以避免全額支付資遣費，他說這是「不實」報導。

根據知情人士和科技媒體網站Ther Verge看到的內部文件，推特的付費訂閱產品Twitter Blue服務將變成能驗證用戶的更昂貴服務，月費由4.99美元提高到19.99美元，儘管價格可能會有變化。負責開發此案的員工周日被告知，他們必須在11月7日的期限前推出這項功能，否則會被開除。

馬斯克

延伸閱讀

馬斯克接手Twitter後 傳下指令要高層人員訂出「裁員名單」

推特執行長是誰？馬斯克：不知，我頭銜是推特老闆

推特退市、高層地震 馬斯克：開始快樂的時光吧

川普稱讚馬斯克：很開心推特現在掌握在理智的人手中

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