本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市28日以大漲作收，主要是蘋果和英特爾股價大漲，抵銷電商巨頭亞馬遜營收預警引發的頹勢；同時經濟數據也出現聯準會（Fed）對抗通膨的若干成效，讓投資人放心抱股過周末，也期待Fed本周決策為年終反彈走勢定調。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股又掀周末前大漲走勢 市場盼Fed緩升息為反彈奠基

蘋果28日終場勁揚7.56%，創2020年4月以來最大單日漲幅，帶動道瓊大漲828點，那斯達克綜合和標普500指數也分別大漲2.9%和2.5%。三大指數周線至少連二紅，標普500兩周共漲8.8%，是2020年11月以來最大兩周漲幅；道瓊則一連五周收紅，本月來漲幅領先那斯達克多達9.5個百分點，今年來的跌幅降至不到10%。

費城半導體指數上周五則在英特爾帶動下大漲4%。英特爾因宣布大幅削減成本，股價大漲10.7%，打破連續九次發布財報後均下跌的局面。分析師認為此舉有助於降低短期風險，但無助於拉近與超微和台積電的差距。超微和台積電ADR終場分別上漲5.8%和1.7%，台積電ADR較台北交易股票溢價5.1%。

Meta、亞馬遜和Alphabet上周公布乏善可陳的財報後全都大跌，可見所謂「尖牙股」：Facebook母公司Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google母公司，已不再像多年來那樣推動大盤表現。

Fed周四估升息3碼 鮑爾難題還在後頭

聯準會（Fed）將於台灣11月3日凌晨2時公布利率決策，再度升息3碼幾成定局，目前各界更關注的是，Fed主席鮑爾在會後記者會的談話，是否釋出12月計劃縮小升息幅度的訊號。屆時該如何向市場傳達這個訊息，將成為鮑爾的難題。

Marketwatch報導，經濟學家普遍預期，Fed將在本周決策會議上，連續第四次升息3碼。瑞銀首席經濟學家平格爾說：「11月的決議已成定局。若沒升3碼，會讓我非常意外。」

許多人認為，鮑爾將在會後記者會上暗示Fed即將放緩升息步伐。不過，平格爾指出，鮑爾可能會遭遇的問題是，FOMC其他委員可能還沒準備好釋出如此訊號。9月通膨數據仍維持在高檔，難以讓Fed官員對物價壓力即將降溫產生任何信心。

高盛經濟學家預測，Fed的利率於2023年第1季到頂，升抵4.75%~5%，比Fed本身的預測還高出1碼。

俄羅斯中斷烏克蘭穀物出口 糧價恐再度飆漲

俄羅斯上周六宣布退出允許烏克蘭自黑海港口出口穀物的協議，原因是俄國駐紮在克里米亞半島的黑海艦隊，在同日上午遭到烏克蘭出動16架無人機攻擊。俄國此舉將使烏克蘭的穀物出口中斷，加劇全球的糧食危機，並導致糧價再度飆漲。烏克蘭是全球數一數二的穀物出口國。

此協議原定的截止期限為11月19日，但俄國外交部表示將「無限期暫停」協議，讓協商延長協議的希望渺茫。美國總統拜登表示，俄方此舉非常離譜，將導致全球飢餓人數上升。

工人離開鴻海鄭州廠廠以躲避疫情管控

部分員工正在離開鴻海鄭州廠，以試圖逃離倉促實施的疫情管控措施，20萬員工中的不少人正因此遭遇生活物資匱乏。

根據官方網站發布的消息，河南中部幾個地區的地方政府表示，願意接受離開鄭州富士康科技集團返鄉的工人，此前這家全球最大的iPhone工廠實施了嚴格的管控措施以平息疫情。

根據官方在微信上發布的文章，工人返鄉後需要接受幾天強制隔離。這些文章顯示，孟州和洛陽等城市已經安排了專車將工人運送到隔離地點。太康縣城郊鄉政府在微信文章中表示，已組織專車到鄭州富士康廠部開展接返服務，返鄉後落實7天集中隔離。

富士康在給彭博的一份聲明中表示，目前廠區內相關物資供應無虞，鄭州園區已經逐步在控制之中，並補充稱將會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。

巴西總統決選計票完成97% 魯拉可望打敗現任總統

截至巴西當地時間30日晚間7時28分，選舉委員會的數據顯示，魯拉的得票率為50.7%，高於波索納洛的49.3%，已開出97%的票。

根據民調機構Datafolha的預測，左派領導人魯拉可望擊敗現任總統波索納洛，成為巴西新任總統。

超過1.56億巴西人會決定出拉丁美洲最大經濟體的總統。選民也會選出12州的州長，包含人口最多的聖保羅州。