聽新聞
test
0:00 / 0:00

強勢美元造成匯損 美企Q3獲利估蒸發100億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
專家估算，美企第3季的獲利，將因美元升值的匯損減少百億美元。歐新社
專家估算，美企第3季的獲利，將因美元升值的匯損減少百億美元。歐新社

分析師預估，美元匯價勁升所造成的匯損，將導致美國企業第3季獲利蒸發逾100億美元，為苦於物價上漲和經濟前景黯淡的美企，帶來更大的壓力。

英國金融時報（FT）報導，強勢美元今年來已侵蝕美企獲利，衝擊各類產品的製造商。隨著各界日益憂心美元升值對需求造成的連鎖反應，投資人已愈來愈難忽略這個趨勢。

摩根大通資產管理公司資產組合經理人卡佛瑞說，投資人正試圖釐清美元升值究竟是匯損問題，還是會造成需求下降。

匯損是指在美元升值時，美國企業把海外營收換回美元時會縮水。美元對一籃子已開發國家貨幣的匯率今年第1~3季已升值17%，一度衝上20多年高點。

瑞信美股策略主管高洛柏估算，美元指數每升值8~10個百分點，就會讓標普500成分企業的獲利縮減1個百分點，以美企第3季總獲利4,800億美元的預期估算，匯損對美企獲利的衝擊約100億美元。

部分投資人則認為匯損會帶來更大的影響，Alliance Bernstein公司資產組合經理人沃克估算，標普500成分企業今年的獲利將因匯損而減少約3%。

更令人擔心的是，外國對手以匯價貶值的貨幣生產和銷售產品，可能導致美企產品需求下滑。沃克以微軟和亞馬遜為例，這兩家公司的總部都設在美國加州，但微軟的Azure雲端服務是以當地貨幣計價，亞馬遜雲端服務是則以美元計價。

他說，美元和外幣的匯價差距拉大，將帶給微軟龐大的競爭優勢，因為微軟雖也遭遇匯差衝擊，但不用選擇漲價，反倒是亞馬遜以美元收費，形同對客戶漲價。

美國 美元

延伸閱讀

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨「這家電商」挺住了

微軟交給英國競爭及市場管理局文件中 透露將打造自有手機遊戲軟體市集服務平台

不滿被驅離 芝加哥女房客殺死房東肢解藏冰箱

MLB／響尾蛇卡洛爾球季終戰開轟 釀酒人塞揚王牌K破隊史

相關新聞

推特執行長是誰？馬斯克：不知，我頭銜是推特老闆

彭博資訊日前報導，全球首富馬斯克在27日以440億美元完成收購推特後，打算擔任這家社群媒體公司的執行長，但他30日推文回...

亞馬遜 看淡年底購物季

由於消費者在經濟不確定性下縮減開支，電商巨頭亞馬遜（Amazon.com）上季財報不如預期，同時預估年底假期購物季也將欲...

經濟學家：美升息明年3月觸頂

美國聯準會將於十一月一至二日召開決策會議，市場普遍預料將第四度升息三碼（○點七五個百分點）。多數經濟學者預測利率於二○二...

高盛：Fed升息 下季到頂

美國聯準會（Fed）本周預料將第四度升息3碼，並且可能暗示12月升息2碼。高盛經濟學者預測，Fed的利率於2023年第1...

英國貨幣緊縮 雙管齊下

為了壓制飆至40年高點的通膨率，英格蘭銀行（英國央行）本周將雙管齊下緊縮貨幣政策，開始主動出售在剌激措施期間所買進的債券...

美下波牛市 藍籌股掛帥

美股道瓊工業指數本月來累計大漲14.4%，遠優於那斯達克綜合指數的同期表現，且有望刷新歷來同期紀錄。分析師指出，這顯示在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。