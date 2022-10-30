駐港外國人紛逃離 新加坡房價攀升

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
香港房價因為政治疫情因素下跌，但仍是全球之最(Photo by Sandra Cindric on Flickr under C.C. License)
香港房價因為政治疫情因素下跌，但仍是全球之最(Photo by Sandra Cindric on Flickr under C.C. License)

香港近期因為政治因素，在香港的外國人正在陸續「逃離」香港，到經濟環境相近，也離香港不遠的新加坡。使得新加坡的房價因為需求上升而攀升；相反地，香港本地正面臨供過於求而房價跌落的情況。

香港房價下跌

Bloomberg》報導，香港的房價近兩年來首次下跌，和去年相比，第二季的房價跌了2.1%。原因在於持續延長的邊境封鎖政策，想要去香港工作的外國人無法進入，再加上政治因素，讓在香港境內的外國人大量出走，在這個情況下，在香港工作的外國人減少，使得房東找不到外國租客，讓市場價格不得不下降。

但對外國工作者而言，香港依然是目前房價最高的城市。一間大約30坪的房子，在新加坡月租金要價18萬新台幣；同樣條件的房子在香港則要24萬新台幣。

聚集到新加坡

在港外國人出走到新加坡，除了為工作，也為了讓兒女受更好的教育，同時要成為新加坡公民或是持有永久居留證，他們要在新加坡購房，成為當地房屋市場的主要客群。

The Business Times》報導，一般房屋的需求人數因非市場因素上升，導致新加坡的租屋價格上漲；就豪華房屋而言，在需求上漲而供給有限下，更進一步加速市場價格惡化。

此外，還有因為遠距上班，為了要擁有一個獨立的空間，讓工作環境和日常生活分開，或是能夠不打擾家人，許多人必須再額外租一間工作室，更進一步增加房屋的需求量。

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