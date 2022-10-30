經濟逆風下誰有辦法跑贏大盤、打敗科技股？答案：128歲的Hershey's！

商業周刊／ 撰文者：邱韞蓁 編譯
北美最大的巧克力製造商之一好時（Hershey's）。圖/取自Hershey's TW粉專
北美最大的巧克力製造商之一好時（Hershey's）。圖/取自Hershey's TW粉專

摘要

1. 北美最大的巧克力製造商之一好時（Hershey's）是目前熊市中的少數亮點。它在過去5年股價翻倍，今年股價並跑贏標普500指數。

2. 首先，它降低對甜食的依賴，轉而收購鹹食代表性品牌，開發混搭產品，例如巧克力爆米花、起司泡芙、和椒鹽脆餅等，拓展成零食帝國。

3. 身為知名跨國百年老企業，如今它選擇精簡全球營運，回頭強化美國的核心營運。不僅能發揮本土競爭優勢，也是為了增加盈利。

萬聖節到了！但經濟逆風下，金融市場現在比骷髏頭、殭屍、吸血鬼都恐怖！

是誰今年還能逆勢跑贏大盤、打敗科技巨頭，成為慘淡美股中的亮點？答案，是北美最大的巧克力製造商之一好時（Hershey's）。年初至今，好時逆勢大漲逾20％，相對於美國標普500指數已大跌20％，技術上已墜入熊市。

創立於1894年的好時，一直是巧克力的代名詞。不給糖就搗蛋！從標誌性的Kisses水滴型、條狀與塊狀巧克力，再到搭配牛奶或冰淇淋的糖漿，甜甜的滋味深植消費者的心，令它早就躍升為全球最知名的跨國糖果品牌之一。

然而，《華爾街日報》報導，它過去5年股價翻倍，如今又能避開市場崩盤的秘訣，靠的卻不是巧克力，而是近年來所做的「不甜蜜」轉型——不僅變得更美國化，還降低了對巧克力的依賴。

一加一大於二！再爆紅秘訣：爆米花、椒鹽脆餅、起司泡芙

首先，雖然好時已經是糖果王國，但它發現要變的更強大，不能只是把甜食多元化，反從「鹹味」下手，開發鹹甜交織的產品，正式擴展為「零食」帝國。

約從2017年起，它砸了數十億美元，陸續收購多家知名的鹹食代表性品牌，強強聯手，包含擁有爆米花、辣玉米片的Amplify Snack Brands，起司泡芙餅乾Pirate's Booty，椒鹽脆餅Dot's Homestyle Pretzels，高蛋白棒ONE Brands……等。

其實，鹹食之路並非一帆風順。它曾收購牛肉乾製造商Krave Pure Foods，試圖把巧克力搭配肉乾口味，結果表現不佳。

但，它並沒有就此放棄探索。如今巧克力蝴蝶脆餅、爆米花等成功攫獲消費者味蕾。今年前2季，鹹食產品的銷售業務成長速度，超車甜食。

「我們看見了極大的綜效（synergy），」該公司的首席成長官（CGO）芮格斯（Kristen Riggs）指出。鹹食混搭甜食，反而創造出一加一大於二的成效！

緊握主場優勢，選擇美國本土化

好時的轉型第二招，是精簡全球營運投資，加強最重要的核心業務地區——美國，藉此助攻實現零食帝國的目標。

執行長芭克（Michele Buck）解釋，過去50年，來自美國的好時，業務已成功遍及全球。不過，從拉美、歐洲、中東、非洲，到印度、中國等地的業務規模已經夠大，因此下一步就要朝「盈利」模式邁進。

《華爾街日報》分析，與其在國際市場上與其他不同口味、或知名的糖果企業苦苦爭奪市占，不如回到國內，衝刺已經握有優勢的主場，反而更能強化競爭優勢。它在北美的銷售額占比，確實從2017年的88％，在去年進一步攀升至92％。

目前，即使在大通膨環境下，強大的「品牌知名度」得以凸顯好時的定價能力。

財經網站The Motley Fool解釋，好幾世紀以來，它普遍受到消費者喜愛，在北美除了擁有花生巧克力Reese's、扭扭糖Twizzlers、水果糖Jolly Rancher等甜食品牌，如今再加入鹹食生力軍。

今年第2季，高通膨迫使人們減少購買非必需品，但它卻被視為必備，營收逆勢成長了19％，股價在過去半年並維持漲勢。好時接下來的挑戰，或許是面臨越趨艱難的經濟環境，是否還有辦法讓消費者願意掏錢埋單？

這間百年老品牌的核心始終如一。《華爾街日報》比喻，它沒有想在一夕間，突然就飛躍轉型成元宇宙企業，而是願景腳踏實地，從糖果本業建立起多樣化零食組合。它的轉型之路，值得關注。

資料來源：WSJThe Motley FoolHBRNasdaq

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