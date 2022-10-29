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鮑爾的難題：11月升3碼 接下來呢？

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾 路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾 路透

聯準會（Fed）將於台灣11月3日凌晨2時公布利率決策，再度升息3碼幾成定局，目前各界更關注的是，Fed主席鮑爾在會後記者會的談話，是否釋出12月計劃縮小升息幅度的訊號。屆時該如何向市場傳達這個訊息，將成為鮑爾的難題。

Marketwatch報導，經濟學家普遍預期，Fed將在本周的決策會議上，連續第四次升息3碼，將聯邦資金利率區間調高至3.75%~4%。瑞銀首席經濟學家平格爾說：「11月的決議板上釘釘。若沒升3碼，會讓我非常意外。」

不過重頭戲在於鮑爾接下來的談話。如今市場正引頸期盼Fed發出政策轉向的訊號，許多人認為，鮑爾將在會後記者會上暗示Fed即將放緩升息步伐。

不過，平格爾指出，鮑爾若這麼做，可能會遭遇的問題是，FOMC其他委員可能還沒準備好釋出如此訊號。9月通膨數據仍維持在高檔，難以讓Fed官員對物價壓力即將降溫產生任何信心。

另一個隱憂是，未來的經濟數據可能沒辦法成全這件事。Fed在12月的決策會議將於13至14日召開，在此之前還會公布兩份就業報告，以及兩份美國消費者物價指數（CPI）數據。

Amherst Pierpoint證券公司首席經濟學家史丹利表示：「若把話都先說成這樣，經濟數據卻打你臉，你就無法照你說的去做。」

總之，Fed可能打算放緩升息步伐，但並不想要市場把如此訊號當作Fed不久之後就會降息，並且還是希望金融情勢維持在能限制經濟活動的範圍，以馴服通膨。

此外，各界對本輪升息循環的終端利率預測分歧日益擴大。Fed上月點狀圖預測最終升到4.5%~4.75%區間，有些人認為會低於此區間，另一派則認為將超過5%。

Fed 鮑爾 升息 瑞銀

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