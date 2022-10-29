10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

對美股道瓊工業指數而言，本月可謂「光輝的十月」，全月有望締造史上最大10月漲幅紀錄。同時，包括Google和臉書母公司在內的大型科技股，這一個月來卻摔得鼻青臉腫，讓一些市場老手回想起2000年代初達康泡沫爆裂時的慘狀。

道瓊工業指數28日飆漲近830點，收在兩個月最高點，周線漲幅逾5%，使截至周五的10月份漲幅擴大到14.4%。根據Dow Jones Market Data的資料，若這表現能守到月底，將是1976年1月以來最大月線漲幅，並寫下史上最大的10月漲幅紀錄。

對照下，美國大型科技股這一周來大多跌得灰頭土臉，市值一周來蒸發逾2,550億美元，因為一連串財報未達市場預期，使臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet、亞馬遜和微軟遭投資人嚴懲，唯獨蘋果逃過一劫，這才協助科技股雲集的那斯達克綜合指數28日強彈，全周由黑翻紅收漲逾2%。

然而，這五家大型科技公司今年來市值合計已跌掉3兆美元。

科技股vs.傳產股，表現為何南轅北轍？

財經網站MarketWatch報導，Richard Bernstein Advisors LLC（RBA）副投資長Dan Suzuki形容美股目前市況有如「拔河」：一邊是科技股，尤其是超大型科技股，盈餘表現不如預期的利空擊沉股價；另一邊是非科技股，近期市場「超賣」以及對聯準會（Fed）年底前放緩升息步調的樂觀期待增濃，則激勵股價強彈。

然而，科技股向來對利率敏感，照理說也會隨Fed收緊貨幣政策的力道趨緩而強彈，但為何大型科技股整體來說跌勢還如此慘重？Suzuki認為，這暴露出大環境已轉變，使過去12年來領漲大盤、尤其在封鎖抗疫時期大放異彩的科技股，今後恐將面臨一段「表現相對遜色」的漫長時期。

科技股從雲端墜落原因何在？

他說，RBA一直抱持著「過去一年多來股市裡已形成一個巨大泡沫」的看法，而「我們認為這顯示泡沫正在洩氣，或許還沒洩完」。

今年來Fed和其他主要央行紛紛大幅提高利率，已重創科技股和其他成長股，因為這些股票的估值高低，取決於市場如何看待遙遠將來的獲利和現金流展望，但隨著Fed大幅升息觸動美國公債殖利率走高，持有股票和其他風險性資產的「機會成本」也增加了。未來預估獲利愈是牽強的股票，股價從高檔摔得愈重。

科技股走跌的另一因素是流動性過剩（excessive liquidity）—任何資產泡沫都有這項特徵。

現在，投資人更驚覺，大型科技股也難逃盈餘隨經濟成長減速而下滑的衝擊。

Suzuki說：「許多人的觀念是，這些是長期成長股，因此能豁免於整體經濟景氣起伏的影響，但實則不然，檢視這些股票過往的獲利史便知。」

他說，科技股在疫情引發的衰退期間表現超強，或許給投資人錯誤的印象。在居家避疫期間，家庭和企業變得更倚賴科技，加上政府大撒幣的效應，使科技公司大發利市；然而，在典型的景氣下沉期間，科技公司獲利通常對經濟景氣非常敏感。

傳統藍籌股表現為何相對出色？

Fed下周舉行貨幣決策會議，儘管市場和經濟學家一致認為這次仍會再升息3碼（0.75個百分點），但期待12月Fed縮小升息幅度的期待已升高。升息腳步可望放緩，加上卡特彼勒（Caterpillar）等成分股盈餘數字漂亮，使道瓊指數過去一周來大受鼓舞。

B. Riley財富管理公司首席市場策略師Art Hogan說，道瓊之所以大漲，是因為「科技股占比輕，而屬今年市場贏家的能源和工業股占比重」。他說：「道瓊內含更多贏家股，是致勝的祕訣。」

另外，Sevens Report Research創辦人Tom Essaye指出，傳統產業股，包括估值較低的類股，反彈勁道也較強，抗跌性也勝過高價科技股。

結論

不過，投資人別忘了，美股三大指數目前都尚未脫離熊市領域，假如Fed主席鮑爾下周未釋出「升息可能減緩」的訊息，美股本周的反彈走勢很可能後繼乏力。

Suzuki也提醒投資人，熊市總是發出「市場領導者轉變」的訊號，亦即下一波牛市開始時，將不是由科技股掛帥。他說：「無可辯駁的是，我們已經收到這個訊號，就是下一波牛市會與過去12年大不相同。」