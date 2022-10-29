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美股又掀周末前大漲走勢 市場盼Fed緩升息為反彈奠基

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
除蘋果外，美股靠科技股以外的其他類股保住了周線漲勢。路透
除蘋果外，美股靠科技股以外的其他類股保住了周線漲勢。路透

美國股市連續兩個周五大漲作收，也讓美股三大指數連兩周上揚。蘋果周五大漲完全抵銷電商巨頭亞馬遜公司（Amazon）營收預警引發非必需性消費股的頹勢；同時經濟數據也出現聯準會（Fed）對抗通膨的若干成效，投資人放心抱股度過周末，也期待Fed下周決策為年終反彈走勢定調。

道瓊工業指數周五大漲828.52點，那斯達克綜合指數和標普500指數分別大漲2.9%和2.5%。美股三大股指本周收盤全面上漲，道瓊工業指數本月領先那斯達克多達9.5個百分點，今年跌幅已降至不到10%。

費城半導體指數周五在英特爾（Intel）帶動下大漲4%。英特爾因宣布大幅削減成本而大漲10.7%，分析師認為此舉有助於降低短期風險，但無助於拉近與超微和台積電的差距。超微和台積電ADR分別上漲5.8%和1.7%。英特爾大漲，也打破連續九次發布財報後均下跌的局面。

美股本周大漲，可見所謂FAANG家族—Facebook母公司Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet—不再像多年來那樣推動大盤表現。Meta、亞馬遜和Alphabet本周公布乏善可陳的財報後全都大跌。Meta和亞馬遜跌幅分別多達23.7%和13.3%。

高成長股大跌，美股仍連二周大漲，那錢投往哪裡去了？從標普500等權重指數（即成分股和權重都相同）創下2009年來最大連兩周漲勢來看，資金投向只要不是大型科技股的其他股票。

RBC資本市場美國證券策略主管卡瓦辛娜（Lori Calvasina）接受彭博電視訪問時說：「股市正開始從仍有風險待消化的領域，轉進已消化很多風險的領域，這是築底的徵兆。」

Carson 集團首席市場策略師狄區克（Ryan Detrick）說：「這是連續兩個周五出現強力買氣，可見投資人漸漸放心抱股過周末。」

美國商務部周五公布數據顯示上個月通膨壓力依然高漲，不過勞工部公布第3季勞動成本指數顯示民營事業薪資增幅由上季1.6%降為1.2%，預告薪資帶動的通膨反覆上漲的可能性降低。

凱投宏觀（Capital Economics）美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）說：「儘管下周預料將升息75個基點，我們推測薪資增幅趨緩可讓Fed更有把握在 12月減緩升息步調。」

Fed 訂於台北時間下周四公布貨幣決策，市場目前反映Fed連續五季升息3碼（0.75個百分點）的可能性為84.5%，12月升息降為2碼的機率為51.4%。

Fed下周升息3碼幾乎已是定局，但多數分析師對Fed主席鮑爾在會後記者會可能暗示的未來動向仍不敢掉以輕心，8月就曾發生鮑爾在Fed年會一席話即推翻美股漲勢的例子。

B. Riley Wealth 首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「如果他的論調跟8月在傑克森洞一樣又緊又鷹，勢必會迅速轉變市場的解讀。」

指數 Fed 美股

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