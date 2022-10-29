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馬斯克：暫不動推特內容審核政策 符合條件用戶將解禁

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克27日完成收購推特後，推文稱「這隻鳥（指推特）自由了」。路透
世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克27日完成收購推特後，推文稱「這隻鳥（指推特）自由了」。路透

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克27日正式入住推特，多國政界人士與活動家立刻警告仇恨言論必須受到抑制。馬斯克則推文表示，推特的內容審核政策（Content moderation policy）將暫時保持不變。

馬斯克推文指出，推特將組建一個具有廣泛多元觀點的內容審核委員會，在該委員會召集之前，將不會發生重大的內容決定或帳號恢復，接著在數小時後發出第二條推文，強調「要非常明確的是，我們還沒有對推特的內容審核政策進行任何修改」。

馬斯克在兩條推文之間另發一條推文指出，「喜劇現在在推特上合法了」，並在回覆帳號遭禁的知名心理學家彼得森（Jordan Peterson）之女米凱拉（Mikhaila Peterson）提問時表示，「任何因為輕微跟含糊（dubious）原因而遭凍結帳號的人將從推特監獄獲釋」。

馬斯克 推特 Twitter

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