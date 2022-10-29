《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲
美國搖滾樂先驅傑瑞李路易斯（Jerry Lee Lewis）28日離世，享壽87歲，他生前唱紅《Great Balls of Fire》等金典歌曲，而這首歌近期因為在電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）中被代號「公雞」（Rooster）的飛行員所演唱，再度勾起眾多歌迷回憶。
根據聲明，傑瑞李路易斯在密西西比州的家中因自然原因過世，他的第七任妻子朱迪斯（Judith）陪伴在側，路易斯在他生命最後幾天跟朱迪斯說，已準備好迎接來是且不害怕。
與查克貝里（Chuck Berry）和「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）等人一樣，傑瑞李路易斯是1950年代搖滾樂壇傳奇人物之一，他的暱稱叫「殺手」，表演姿態誇張，以狂野和充滿活力的形象聞名。
但歌唱生涯超過半世紀的傑瑞李路易斯有過許多爭議事蹟，包括娶了13歲的表妹為他眾多妻子之一，還因為酗酒、吸毒和欠稅等醜聞纏身。
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