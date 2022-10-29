韓國發佈國家戰略技術培育方案 重點發展半導體、顯示等技術

集微網消息 據韓聯社報導，韓國政府於10月28日發佈國家戰略技術培育方案，將半導體、顯示器、二次電池等技術指定為「2大國家戰略技術」。

科學技術信息通信部（下稱科技部）當天在總統尹錫悅主持召開的國家科學技術諮詢會議上發佈上述方案。科技部綜合考慮產業全球競爭力、對新產業的影響力、外交與安全價值、取得成果的可能性等因素選定了12項戰略技術。具體包括半導體和顯示器、二次電池、高科技出行、新一代核能、高科技生物、宇宙太空及海洋、氫能源、網絡安全、人工智能、新一代通信、高科技機器人和其製造技術、量子技術。

為了進一步推動產業發展，政府將把相應技術的研發投資額從今年的3.74萬億韓元增加10%至4.12萬億韓元（約合人民幣210億元），並將在明年的預算中為系統半導體、小型模塊化反應堆（SMR）、5G開放式無線接入網絡（Open RAN）、量子計算與傳感器等技術研發劃撥2651億韓元。

在法律方面，韓國政府將制定《國家戰略技術特別法》，構建戰略技術指定和管理體系等制度基礎，加大支援力度。

隨著中美關係緊張，動搖了全球產業結構和供應鏈，並給國際秩序帶來了深刻影響。美國、中國、歐洲、日本等國家和地區都非常重視戰略技術，希望能夠在技術競爭中佔據優勢地位。