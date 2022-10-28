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石油巨頭獲利直逼蘋果 埃克森美孚Q3締新猷

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
埃克森美孚第3季獲利創196.6億美元新高，逼近蘋果上季207億美元淨利。路透
埃克森美孚第3季獲利創196.6億美元新高，逼近蘋果上季207億美元淨利。路透

拜能源價格飆漲所賜，石油大咖埃克森美孚（Exxon Mobil）上季獲利締新猷，不僅擊敗分析師預期，還幾乎快追上科技巨頭蘋果公司（Apple）。

埃克森美孚28日公布，第3季獲利達196.6億美元歷史新高，歸功於油價居高不下、燃油銷售強勁及天然氣價格一飛衝天，助攻其獲利逼近蘋果上季的207億美元；埃克森美孚上季每股盈餘4.68美元，也輕鬆超越市場預期的3.89美元。蘋果是當前市值最高的美國上市公司，而埃克森美孚最近一次奪得該頭銜是在2013年。

殼牌集團（Shell）、法國道達爾能源集團（TotalEnergies）等歐洲能源巨擘，上季也交出破紀錄的亮麗成績，但埃克森美孚上季的獲利比這些對手幾乎高出一倍。在歐洲對手轉向再生能源之際，這家全美最大石油公司加碼押注化石燃料，助長了獲利。

鑒於能源價格飆高，上季旗下數座油田產量增加，也幫助提振業績。不過，其石油產量也受撤離俄國市場衝擊。在俄軍入侵烏克蘭後，埃克森美孚放棄了價值逾40億美元資產和一項22萬桶油當量的計畫，並表示資產遭到莫斯科徵用。

因此，埃克森美孚下修全年產量預測，比2月時的預估少10萬桶，至約每日370萬桶。

石油

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