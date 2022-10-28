快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓債市怎麼了？恐步上大陸房地產債務危機後塵

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓樂高樂園的開發商違約，引爆南韓信貸緊縮危機。圖／網路圖片
南韓樂高樂園的開發商違約，引爆南韓信貸緊縮危機。圖／網路圖片

南韓樂高樂園的開發商Gangwon Jungdo開發公司，未能償還原定上月29日支付的一筆2,050億韓元（1.44億美元）債務，使南韓貨幣市場殖利率飆升，引發信用緊縮疑慮，不禁令人聯想起中國大陸爆發的不動產債務危機

隨著本國短期殖利率飆升，削弱了一些大型機構滿足近期資金需求的能力，南韓央行和金融主管機關本周趕緊推出應變措施，以防止市場動盪擴散。

儘管官方的措施已避免市場出現更廣泛的功能失調，但信心依舊十分脆弱，91天期商業本票的殖利率在28日飆升至4.58%的13年新高，而一個月前只有3.25%。

新韓法巴資產管理公司信用分析師趙道亨（音譯）表示：「樂高樂園開發商違約一事，就像是你在加護病房呼吸不順時又染上新冠肺炎。目前來看，信用市場已獲得足夠的支持，但不安的情緒可能不會消失，除非聯準會和南韓央行給予某種放緩政策緊縮步調的保證。」

Gangwon Jungdo開發公司拖欠債務，引發了市場擔心南韓其他數十萬個不動產開發計畫的相關貸款，是否已陷入難以償債的困境，也令人想起大陸的不動產債務危機。

這也讓一些投資人感到震驚，因為這個事件顯示，即使是國家支持的開發商也面臨利率飆升的違約風險。 該公司由江原道政府持股44%，其資產擔保的商業本票（ABCP）評等為A1級，並且由當地政府提供擔保。

趙道亨表示，如今市場已缺乏信心，擔憂在利率升高之際可能再度發生這類不良貸款事件。即使南韓政府已宣布將祭出規模50兆韓元措施，以從金融機構購入更多商業債務後，一些大型國營企業仍難以獲得融資。

債務危機 南韓

延伸閱讀

過渡期大陸領導層排序 李克強仍為第二

國台辦證實救「團團」 大陸2專家辦理赴台手續中

大陸「泵後擺」發動機試車成功 將用於新型載人火箭

鄭運鵬曾在大陸經商？柯文哲：抗中保台是真的？太天真

相關新聞

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

全球首富馬斯克（Elon Musk）27日完成440億美元的推特（Twitter）收購交易，而根據推特提交給美國證券交易...

馬斯克入主後立刻被砍！推特前執行長等3人有望抱走超過32億

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克27日完成了440億美元的推特收購案後，據報立刻開除了幾名最高層主管...

亞馬遜 看淡年底購物季

由於消費者在經濟不確定性下縮減開支，電商巨頭亞馬遜（Amazon.com）上季財報不如預期，同時預估年底假期購物季也將欲...

美股道瓊指數漲逾800點 1年來連升4周

在經濟數據顯示通膨放緩和消費者信心穩定後，即使亞馬遜股價暴跌，但美股大漲。

韓國發佈國家戰略技術培育方案 重點發展半導體、顯示等技術

據韓聯社報導，韓國政府於10月28日發佈國家戰略技術培育方案，將半導體、顯示器、二次電池等技術指定為「2大國家戰略技術」。

美國消費支出增 11月估升息3碼

美國9月個人消費支出（PCE）維持熱絡，通膨指標仍居高不下，尤其是最受聯準會（Fed）關注的核心PCE平減指數仍維持在高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。