南韓債市怎麼了？恐步上大陸房地產債務危機後塵

南韓樂高樂園的開發商Gangwon Jungdo開發公司，未能償還原定上月29日支付的一筆2,050億韓元（1.44億美元）債務，使南韓貨幣市場殖利率飆升，引發信用緊縮疑慮，不禁令人聯想起中國大陸爆發的不動產債務危機。

隨著本國短期殖利率飆升，削弱了一些大型機構滿足近期資金需求的能力，南韓央行和金融主管機關本周趕緊推出應變措施，以防止市場動盪擴散。

儘管官方的措施已避免市場出現更廣泛的功能失調，但信心依舊十分脆弱，91天期商業本票的殖利率在28日飆升至4.58%的13年新高，而一個月前只有3.25%。

新韓法巴資產管理公司信用分析師趙道亨（音譯）表示：「樂高樂園開發商違約一事，就像是你在加護病房呼吸不順時又染上新冠肺炎。目前來看，信用市場已獲得足夠的支持，但不安的情緒可能不會消失，除非聯準會和南韓央行給予某種放緩政策緊縮步調的保證。」

Gangwon Jungdo開發公司拖欠債務，引發了市場擔心南韓其他數十萬個不動產開發計畫的相關貸款，是否已陷入難以償債的困境，也令人想起大陸的不動產債務危機。

這也讓一些投資人感到震驚，因為這個事件顯示，即使是國家支持的開發商也面臨利率飆升的違約風險。 該公司由江原道政府持股44%，其資產擔保的商業本票（ABCP）評等為A1級，並且由當地政府提供擔保。

趙道亨表示，如今市場已缺乏信心，擔憂在利率升高之際可能再度發生這類不良貸款事件。即使南韓政府已宣布將祭出規模50兆韓元措施，以從金融機構購入更多商業債務後，一些大型國營企業仍難以獲得融資。