美Q3經濟意外強勁 「這個領域」卻很悽慘

美國第3季國內生產毛額（GDP）成長率達2.6%，出乎市場預料強勁，但住宅營建崩盤對美國經濟成長的拖累程度為近15年來最大，主因是抵押貸款利率飆升重創房市需求。

政府27日發布的數據顯示，美國上季住宅投資額經年化後銳減26.4%，連續第六季下滑，並使GDP減少1.37個百分點，拖累經濟成長率的程度為2007年最後一季及經濟大衰退開始以來最大。

美國住宅營建在2020年創下有紀錄以來最強漲幅後持續走下坡，當年因為超低借款成本和遠距辦公熱潮，助長市場對新屋的胃納。

隨著美國聯準會採取措施以對抗站上數十年高點的通膨，今年抵押貸款利率急劇上升。 房貸機構房地美（Freddie Mac）27日表示，30年期固定抵押貸款平均利率在本周升破7%，為 2002年以來首見。

美國上季住宅投資下滑，主要受獨棟住宅營建活動年化後銳減36.6%拖累，為2009年第2季以來最大降幅。這些數據與美國政府上周的報告相吻合，該報告指出，獨棟住宅的營建活動為2020年春季新冠疫情爆發以來最疲軟。