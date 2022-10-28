快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美Q3經濟意外強勁 「這個領域」卻很悽慘

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國政府27日公布，上季住宅投資額經年化後銳減26.4%，連續第六季下滑，並使GDP損失1.37個百分點，拖累經濟成長率的程度為2007年最後一季和經濟大蕭條開始以來最大。美聯社
美國政府27日公布，上季住宅投資額經年化後銳減26.4%，連續第六季下滑，並使GDP損失1.37個百分點，拖累經濟成長率的程度為2007年最後一季和經濟大蕭條開始以來最大。美聯社

美國第3季國內生產毛額（GDP）成長率達2.6%，出乎市場預料強勁，但住宅營建崩盤對美國經濟成長的拖累程度為近15年來最大，主因是抵押貸款利率飆升重創房市需求。

政府27日發布的數據顯示，美國上季住宅投資額經年化後銳減26.4%，連續第六季下滑，並使GDP減少1.37個百分點，拖累經濟成長率的程度為2007年最後一季及經濟大衰退開始以來最大。

美國住宅營建在2020年創下有紀錄以來最強漲幅後持續走下坡，當年因為超低借款成本和遠距辦公熱潮，助長市場對新屋的胃納。

隨著美國聯準會採取措施以對抗站上數十年高點的通膨，今年抵押貸款利率急劇上升。 房貸機構房地美（Freddie Mac）27日表示，30年期固定抵押貸款平均利率在本周升破7%，為 2002年以來首見。

美國上季住宅投資下滑，主要受獨棟住宅營建活動年化後銳減36.6%拖累，為2009年第2季以來最大降幅。這些數據與美國政府上周的報告相吻合，該報告指出，獨棟住宅的營建活動為2020年春季新冠疫情爆發以來最疲軟。

美國

延伸閱讀

北京民族主義作家王小東坦承 中國不如美國強大

美擬改派F-22戰機駐沖繩 專家憂對中震懾力降

期中選舉民主黨打經濟牌 拜登大讚半導體投資

手握強勢美元 美國旅客成義大利觀光業復甦主力

相關新聞

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

全球首富馬斯克（Elon Musk）27日完成440億美元的推特（Twitter）收購交易，而根據推特提交給美國證券交易...

馬斯克入主後立刻被砍！推特前執行長等3人有望抱走超過32億

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克27日完成了440億美元的推特收購案後，據報立刻開除了幾名最高層主管...

亞馬遜 看淡年底購物季

由於消費者在經濟不確定性下縮減開支，電商巨頭亞馬遜（Amazon.com）上季財報不如預期，同時預估年底假期購物季也將欲...

美股道瓊指數漲逾800點 1年來連升4周

在經濟數據顯示通膨放緩和消費者信心穩定後，即使亞馬遜股價暴跌，但美股大漲。

韓國發佈國家戰略技術培育方案 重點發展半導體、顯示等技術

據韓聯社報導，韓國政府於10月28日發佈國家戰略技術培育方案，將半導體、顯示器、二次電池等技術指定為「2大國家戰略技術」。

美國消費支出增 11月估升息3碼

美國9月個人消費支出（PCE）維持熱絡，通膨指標仍居高不下，尤其是最受聯準會（Fed）關注的核心PCE平減指數仍維持在高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。