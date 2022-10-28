英特爾報告收入下降20% 並下調了2022年的全年指標
集微網消息，據日經亞洲報道，英特爾第三季度的收入暴跌20%，由於宏觀經濟放緩和美國對中國出口的更嚴格控制，半導體行業正為全球晶片需求疲軟做準備。
這家美國晶片製造商周四警告稱，第四季度將出現更多下滑，並下調了2022年的全年指標。由於該公司斥資數十億美元擴大其晶片代工業務以與台積電和三星競爭，因此營收問題給現金流帶來了更大壓力。作為回應，英特爾表示計劃在2023年削減30億美元的成本，到2025年削減多達100億美元。
英特爾首席財務官戴維·辛斯納(David Zinsner)在財報電話會議上表示：「宏觀經濟存在高度不確定性，當前充滿挑戰的市場環境似乎將延續到2023年，並有可能出現全球衰退。」
英特爾在10月初宣布創建內部代工模式，這將在合同晶片製造部門與其晶片設計業務之間產生一些分離。英特爾表示，這將幫助代工團隊更平等地對待內部和外部客戶，並提高成本效率。
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