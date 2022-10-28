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財報難看！美科技大廠本周市值失血近8000億美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
包括亞馬遜、臉書母公司Meta在內的美國科技大廠股價本周遭血洗，市值蒸發近8,000億美元。路透
包括亞馬遜、臉書母公司Meta在內的美國科技大廠股價本周遭血洗，市值蒸發近8,000億美元。路透

美國科技大廠本周市值一度蒸發近1兆美元，原因是全球經濟放緩和成本壓力增加，導致業者以往的快速成長陷入停滯。

在亞馬遜發布對今年最重要的第4季疲軟財測後，驚慌失措的華爾街股市27日加速下跌。這家美國電子商務巨人表示，本季營收可能比分析師預測的1,550億美元少了150億美元。年底假日購物季所在的第4季通常是亞馬遜這類零售巨擘的重要營收支柱。

英國金融時報（FT）報導，除亞馬遜之外，美國一些大型數位集團也陸續發布出人意表的疲弱財報，結束了在新冠疫情期間的快速成長，並且澆熄了投資人對於這些科技業者能夠承受通膨和疲弱成長的希望。

亞馬遜和微軟表示，由於客戶希望控制支出成長，雲端運算業務成長放緩的幅度比預期大。這項利空加深了投資人的疑懼，擔心連一些被認為在經濟放緩中最具韌性的企業都開始受到影響，包括亞馬遜的雲端運算和Google搜尋廣告在內。

報導說，亞馬遜的悲觀預測也加劇了電子商務產業的痛苦，財報與財測利空導致五家最大的科技公司（也包括 Alphabet、蘋果、Meta和微軟）的總市值，比財報季開始前減少了約9,500億美元。

只有蘋果勉強挺住，這家iPhone製造商在27日盤後發布，上季營收和獲利高於分析師預期，這項消息帶動了股市在當天稍晚回升一些，並使五大科技業者損失的總市值減至7,700億美元。

臉書母公司Meta在26日發布令人失望的財報，重創了華爾街對大型科技公司韌性的信心。該公司說，受到廣告營收下滑和成本飆升拖累，利潤率下滑。

華爾街對Meta執行長祖克柏推動虛擬世界願景的進展失去信心，Meta股價27日在紐約股市慘跌24.6%，市值蒸發了846億美元，這使得Meta股價由14個月前創紀錄的高點回跌74%，延續了大型科技公司股價從25日開始低迷走勢，當天Google母公司Alphabet發布比預期更弱的上季財報。

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