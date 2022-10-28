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美封殺陸半導體！IMF：全球貿易若分裂 亞洲是最大輸家

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
IMF28日示警稱美國本月初對中國祭出的晶片禁令，恐使全球貿易體系分裂。路透
IMF28日示警稱美國本月初對中國祭出的晶片禁令，恐使全球貿易體系分裂。路透

國際貨幣基金（IMF）28日發表研究報告示警，若全球貿易體系因地緣政治緊張局勢而分裂，亞洲將成最大輸家。

IMF表示，若美國近來對中國大陸祭出的晶片禁令，導致一些產業的貿易中斷，以及其他領域的非關稅壁壘提高至「冷戰時期水準」，亞洲與太平洋國家的國內生產毛額（GDP）恐減少3%以上，此數字高出全球年度損失估值一倍。此外，亞洲國家恐因貿易減少，面臨平均高達7%的失業率。

IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）說：「當我們談到貿易不確定性升高與更多限制措施的進展時，（它）最終將升級成為分裂世界中的破碎化局面。」

斯里尼瓦桑還表示，身為全球供應鏈關鍵參與者的亞洲，將面臨損失慘重的風險，「在一個破碎世界中，亞洲面臨到比其他地區損失更多的風險。」

IMF 晶片 美中關係

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