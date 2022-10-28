英特爾CEO：將公佈裁員細節 目標2023年人力資源成本降30億美元

集微網消息，英特爾今天公佈了該公司的2022財年第三季度財報。下調全年利潤和營收預期，並警告將裁員，但其個人電腦業務強於預期的業績推動股價走高。



英特爾股價在盤後交易中上漲超過5%。今年迄今為止，它們已下跌約47%，表現遜於標準普爾500指數和費城SE半導體指數。

首席執行官Pat Gelsinger表示，下調第四季度前景反映了預計將持續到明年的經濟不確定性，並且該公司正在花時間增加數據中心的銷售額，第三季度銷售額下降了27%。

英特爾還將本財年的資本支出預測從之前的270億美元下調至250億美元。

當被問及可能的裁員時，Gelsinger告訴路透社，「人員優化」將是降低成本計劃的一部分。英特爾表示，它將在2023年推動成本降低30億美元。

Gelsinger 告訴路透社，並補充說對靈活勞動力的調整可以「非常直接」：「在人力成本方面，我們可以做的只是我們整體成本結構的一小部分。因此，提高工廠網路的效率對我們的經濟來說比人力成本更重要。」他說，調整將從第四季度開始，但沒有具體說明有多少員工會受到影響。

就在Gelsinger掌舵之前，英特爾在2020年底擁有110600名員工。到今年10月初，這一數字已激增至131500人。

宏觀經濟下行使個人電腦和數據中心市場的前景變得混亂，這兩個市場都是英特爾的大市場。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，英特爾的「PC客戶端業務是一線希望，因為銷售額連續增長，這給投資者帶來了一些希望，即市占損失已經大幅緩和」。

佔英特爾PC銷售額的客戶端計算的收入從第二季度的77億美元增至第三季度的81億美元。

「我們相信其數據中心市占的損失也應該會在明年有所緩和。」Chan說。

周四，亞馬遜報告的收益低於分析師對其雲業務AWS的收入預期，該業務增長28%至205億美元。 AWS和其他雲服務提供商是包括英特爾在內的晶片製造商的大客戶，也是其收入增長的關鍵。英特爾一直在失去數據中心市場的市場佔有率，Gelsinger 表示它在第三季度的市場佔有率再次出現了下降：「我們沒有像Sapphire Rapids那樣推出新產品，但由於這些產品現在已全面生產，因此我們在未來的定位比我們現在更好」，他表示，英特爾第三季度在個人電腦領域獲得了市場占有率提升。

通脹飆升打擊了對計算機和其他小工具的需求，迫使電子公司取消晶片等組件的訂單，因為它們難以清理庫存。

Counterpoint Research的數據顯示，第三季度PC出貨量下降了15.5%。英特爾表示，預計2022年PC市場將在中高水平下滑。

該公司現在預計2022年的年收入約為630億至 640 億美元，它最初的預測是大約760億美元。