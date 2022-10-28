歐盟達成協議 2035年起將禁售內燃機引擎汽車

歐盟27日達成一項協議，2035年起將實質禁止銷售新的內燃機引擎車輛，朝減少排碳向前邁進一大步，預料將重塑歐盟境內的交通運輸，並將加重汽車製造商和供應商加速轉型到電動車的壓力。

歐盟執委會、歐洲議會及歐盟成員國已敲定一項協議，將要求汽車製造商須在2035年前達成淨零碳排目標，這項協議也要求2030年起新轎車的二氧化碳排放量，須比2021年水準減少55%，遠高於目前的37.5%目標。

新的小貨車的2030年排碳量須比2021年水準減少50%，在20235年前達成零碳排。歐盟執委會還能提出額外規範，允許2023年後銷售完全採用碳中和核燃料的汽車，協議也包含一個評估條款，要求歐盟執委會在2026評估淨零碳排目標的進展。

這項提案為歐盟意外加速推動汽車減排，雖仍待歐盟成員國和歐洲議會正式批准，但預料不會有重大調整。歐盟氣候執委Frans Timmermans說，這項協議向全球消費者與車商傳遞一個強烈的訊號：歐洲正在擁抱轉向淨零碳排移動。

這項協議將造成全球影響。全球最大的貿易集團歐盟向來領先全球設定標準，境內也有許多大型汽車製造商，例如福斯、戴姆勒卡車等。美國也正在推動禁止完全銷售內燃機引擎車輛，加州8月已採用一項計畫，強制逐步淘汰內涵機引擎汽車，到2035年時只允許銷售淨零碳排的車輛、以及小比例的油電混合車，加入加州淨零碳排計畫的其他15個州，之後可能跟進。

這也是歐盟力圖在2050年前達成淨零碳排目標的廣泛行動之一，下月前往埃及的全球氣候峰會時，將能展現執行氣候政策已有進展的具體證據。

雖然汽車製造商正逐便轉向電動車，但一些產業代表已擔心，歐盟的計畫操之過急，因為電動車充電基礎設施和取得原料的管道仍有隱憂。身為歐洲汽車製造商協會（EAMA）的寶馬（BMW）執行長Oliver Zipse表示，汽車業至遭遇提供淨零碳排車輛的挑戰，歐洲還有很多工作要推行，確保有足夠的再生能源和充電基建、以及生產電動車和電池所需的原物料來源。