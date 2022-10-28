新興市場教父墨比爾斯：大陸可能在年底放寬動態清零

有「新興市場之父」稱號的墨比爾斯（Mark Mobius）認為，鑒於經濟陷入困境，政府「急需」資金，中國大陸今年底可能就會放寬動態清零的防疫政策。

墨比爾斯回答彭博資訊提問時說：「我不認為以後疫情還會是一個問題。要確保經濟正常運行，中國大陸除了開放別無選擇。口頭承諾還在，但實際情況會有所不同。」

這位Mobius Capital Partners的聯合創辦人看起來有些特立獨行，他預測中國大陸的國家主席習近平可能在2022年放棄對疫情的零容忍政策，而就在本月，習近平才剛剛在中共二十大上發表的講話裡，為這項以迅速封控、頻繁的大規模檢測和邊境管制為特點的政策進行辯護，稱其「最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。

本周稍早，Allianz Global Investors旗下基金、規模12億美元的All China Equity Fund，主管經理人Anthony Wong也認為中國大陸終將重新開放，他「希望是在未來六個月內」。Wong表示這是一項逆勢預測。