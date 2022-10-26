美管制令衝擊大 台積供應商ASMI預料對陸銷售衰減40％

荷蘭半導體設備供應商ASMI（非ASML）周二表示，美國對中國大陸剛推出的出口管制令將嚴重影響其在中國大陸的業績。該公司公布的第3季營收略高於自己的預測。

ASMI 7-9月營收成長33%，達到6.1億歐元（6.07億美元），超過本身5.7億-6億歐元的財測範圍，經美國最新出口限制預期將產生的負面影響調整後，第3季新訂單金額為6.76億歐元。ASMI表示，美國管制令影響在中國大陸超過40%的業績，該公司因此決定減少第3季的下單和積壓訂單。

ASMI開發並生產用來在晶圓上組成超薄膜的半導體製造設備，這是生產高階晶片的重要程序，客戶包括台積電和英特爾。

ASMI發布新聞稿說：「我們在中國的設備銷售在2022年前九個月占我們總營收16%，一直是我們業務中不斷成長的部分，對集團的獲利力有很大貢獻。」

ASMI如今預計10-12月一季營收將穩定在6億至6.3億歐元。

另一家荷蘭規模較大的同業艾司摩爾（ASML）第3季營收和利潤也超出預期，但表示美國對中國大陸新實施的晶片技術管制措施影響「有限」。艾司摩爾指出，由於目前無法滿足整體訂單需求，若來自中國的設備訂單減少，仍可以把產品賣到其他地方。