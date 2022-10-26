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微軟營收成長5年來最差、雲端銷售不如預期 本季展望弱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟上季營收和獲利都超過分析師預期，但雲端成長欠佳且展望疲弱。路透
微軟上季營收和獲利都超過分析師預期，但雲端成長欠佳且展望疲弱。路透

微軟公布五年來最差的單季營收成長，主因是美元狂漲以及向個人電腦製造商銷售Windows軟體的收入下滑。股價在盤後交易走跌。

微軟周二發表聲明說，在止於9月30日的第1季，營收成長11%到501億美元，淨利是176億美元或每股2.35美元。儘管兩個數字都優於彭博資訊訪調分析師的預估，營收496億美元和每股盈餘2.29美元，但受到密切關注的Azure雲端運算服務成長減速到35%——部分原因是外幣兌換匯率影響——不如前一季的40%和StreetAccount訪調分析師預期的36.9%。

剔除美元上漲因素，Azure的銷售成長42%，遜於部分分析師的預期。Azure服務的需求不減，即使顧客在全球經濟處於衰退邊緣之際，削減了一些其他企業支出。不過，微軟的營收將近半數營收來自海外地區，而美元兌一籃子貨幣上月升值到歷史新高，這意味海外匯美國的營收會縮水。

上季向PC製造商銷售Windows軟體的收入大減15%。這反映出研調機構IDC本月公布的「需求降溫和供應不均」導致上季PC出貨收縮。

Synovus Trust資深投資組合經理人Dan Morgan說，情況變了，「軟體支出調查開始出現重大變化，大家的普遍共識是，『你知道的，經濟放緩，我們要關注開支』。」

至於本季的展望，微軟預測營收介於523.5億至533.5億美元間，暗示成長幅度是2%。但Refinitiv訪調分析師預期560.5億美元。

財報公布後，微軟股價在盤後交易交易下跌大約2.2%，先前正常交易時段上漲1.38%到250.66美元。儘管微軟2021年大漲51%，但今年來大型科技股殺聲隆隆，該股累計下跌25%。

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