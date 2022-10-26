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走在美中博弈鋼索上：太平洋島國「氣候生存戰」

蘇納克就任首相 英鎊勁升抵六周最高、美元跌至三周低點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊周二勁升1.7%至六周高點，蘇納克成為英國首相改善風險胃口。路透
英鎊周二勁升1.7%至六周高點，蘇納克成為英國首相改善風險胃口。路透

英鎊周二反彈至六周高點，蘇納克成為英國首相改善風險胃口，而美元跌至三周低點，因為美國經濟數據轉弱，對美國未來大幅升息的預期降溫。

美國10月消費者信心指數跌至三個月低點，降幅超過預期，凸顯廣泛的通膨和對經濟前景的擔憂加劇都對消費者信心產生影響。

英鎊兌美元勁升1.7%至1.1471，此前一度攀升至9月15日以來的最高價位 1.1499。匯市削減對英國央行升息的押注，預計央行關鍵利率將在2023年達到略低於5%的高峰。

英國新首相蘇納克重新任命傑裡米·亨特為財政大臣，留住一位關鍵盟友幫忙「糾正」前任首相特拉斯犯下的經濟錯誤，被廣泛認為有利恢復市場信心。

不過，Convera的高級市場分析師Joe Manimbo說：「在短暫的蜜月期反彈後，我認為英國經濟未來的艱難道路可能會限制英鎊漲幅。」

美元兌日圓貶值0.7%至147.85，周一曾上漲0.9%。日本2年期債券殖利率自2015年以來首次回升至零，全球負殖利率債券時代似乎已接近尾聲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.9%至110.950。

Oanda的高級市場分析師Edward Moya說，美國經濟數據正在惡化，這有助於壓低公債殖利率。如果數據繼續惡化，12月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的辯論焦點可能不是升息50個基點還是75個基點，而是在升息25個基點還是50個基點。」Fed料於11月1-2日的會議上連續四度升息75個基點。

歐元兌美元尾盤升值0.9%，報0.99595美元。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes表示：「溫暖的天氣助長對能源危機的（相對）樂觀情緒，即使德國的IFO數據深陷衰退區。」

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