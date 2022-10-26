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德儀看淡本季營收和獲利 表明晶片需求疲弱擴大

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
儘管德州儀器（TI）上季業績優於預期，但卻看淡本季（第4季）營收和獲利。路透
儘管德州儀器（TI）上季業績優於預期，但卻看淡本季（第4季）營收和獲利。路透

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI）看淡本季（第4季）營收和獲利，並表明產業景氣低迷正擴大到運算和手機以外的領域。德儀股價在美股盤後一度大跌6.1%。

德儀25日表示，第4季營收將介於44億到48億美元之間。相較下，分析師平圴預估49.3億美元。德儀預測本季每股盈餘將介於1.83至2.11美元之間，也不如預期。

德儀執行長譚普頓說：「我們預計本季個人電子產品的需求疲弱，並疲弱的情況正擴及工業方面。德儀認為，整體而言，隨著本季的進行，訂單情況已惡化，取消訂單的情況增加。」不過，德儀說，車用晶片市場的需求依舊強勁。

在半導體產業中，德儀擁有最多的客戶名單，使該公司的預測成為業界需求的風向球。

另外，德儀公布3季（上季）營收較去年同期增加13%至52.4億美元，優於分析師預期的51.4億美元。上季淨利年增18%至23億美元，也優於分析師預期的22.2億美元。

截至第3季（上季）末，德儀庫存金額24億美元，高於去年同期的18.6億美元。該公司財務長Rafael Lizardi說，增加的庫存仍比預期少。德儀可能進一步增加多達10億美元的庫存。

有別於微處理器等數位晶片，德儀的晶片產品要數年時間才過時，意味著需求疲弱時的庫存積累，對其他晶片製造商來說是警訊，但對該公司而言卻不是。德儀股價也相對抗跌，今年來下跌14%，跌幅比大多數同業還小。

德儀是全球最大的類比和嵌入式微處理器製造商，產品涵蓋從工業設備到太空硬體的各種產品。這類晶片通常不需要比太先進的製程。專攻這類晶片，讓德儀成為這個產業最會賺錢的公司之一。該公司9月中旬宣布，提高股利發放，並買回庫藏股。

德儀在自家工廠生產該公司約80%晶片，而德儀正在擴大建廠。德儀先前表示，將在未來幾年提高資本支出。這讓一些分析師擔憂會擠壓買回庫藏股的預算。

庫存 半導體 太空

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