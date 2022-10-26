台積電ADR再跌0.2％ 德儀盤後重挫預告半導體股更不妙
台積電ADR周二小跌0.2%，收在61.14美元，較台北交易溢價拉大為6.6%，費城半導體指數則隨美股大盤大漲2.3%。
美國股市周二大漲，經濟數據疲弱顯示聯準會（Fed）急進政策出現果效，美債殖利率下降也有助反彈。不過，美國科技股盤後大跌，因微軟、Alphabet、德州儀器財報全都令人失望。標普500指數周二收盤上漲61.77點，至3,859.11點，漲幅1.6%；以科技股為主的納斯達克綜合指數大漲246.50點，至11199.12點，漲幅2.3%。道瓊工業指數上漲337.12點，至31,836.74點，漲幅1.1%。
視為半導體業風向球的德州儀器盤後重挫6.1%，該公司本季營收和獲利展望均遜於分析師預期，增加市場對半導體業疑慮。輝達（Nvidia）、超微、英特爾盤後聞聲下跌。
台灣加權股價指數昨天下跌190.86點收在12,666.12點，台積電大跌4.1%收在371元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 84.27 +1.76 77.30 9.01
中華電 CHT 108.92 +1.88 110.50 -0.10
台積電 TSM 395.55 -0.24 371.00 6.62
聯電 UMC 40.24 +0.97 39.45 -0.18
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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