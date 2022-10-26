美股連三漲 但科技巨人財報太遜帶動科技股盤後下殺

美國股市周二大漲，經濟數據疲弱顯示聯準會（Fed）急進政策出現果效，美債殖利率下降也有助反彈。不過，美國科技股盤後大跌，因微軟、Alphabet、德州儀器財報全都令人失望。

標普500指數周二收盤上漲61.77點，至3,859.11點，漲幅1.6%；以科技股為主的納斯達克綜合指數大漲246.50點，至11199.12點，漲幅2.3%。道瓊工業指數上漲337.12點，至31,836.74點，漲幅1.1%。那斯達克金龍中國指數周二反彈4.6%，扭轉周一崩跌14%之勢。

不過，Alphabet 周二盤後重挫6.7%，該公司第3財營收和每股獲利不如分析師預期，可見電子廣告市場轉弱，連Google搜索引擎巨人也無法倖免。微軟盤後下跌3.5%，雖然旺盛的市場需求推動該公司營收增速高於預期，但在強勢美元的拖累下，營收增幅為五年來最低。從Alphabet獲得網路廣告收入的公司股價盤後也紛紛下挫，Meta和Pinterest Inc跌幅均超過2%。

而視為半導體業風向球的德州儀器盤後大挫6.1%，該公司本季營收和獲利展望均遜於分析師預期，增加市場對半導體業疑慮。

科技巨人疲弱的財報為本周其他財報定下了灰暗基調，蘋果公司、Facebook母公司Meta 和亞馬遜公司(Amazon.com)也即將發布財報。

Tradeweb的數據顯示，美國10年期公債殖利率從周一的4.231%下滑至4.109%。周一的殖利率是2008年以來的最高收盤水準。與央行政策預期密切相關的2年期債券殖利率從4.498%小幅回落至4.477%。

在周二正常交易時段，長期殖利率的下降推動了股市中對利率最敏感的類股。成長型股也出現上漲，因為在利率較低時，投資者更看重這些公司的未來收益。科技股和非必需消費品類股分別上漲1.9%和2.3%。標普500指數11個類股中，除能源股外，幾乎所有類股都上漲。

標普500和那斯達克100指數連續三天上漲。可口可樂、通用汽車走高，

兩家公司業績均超過分析師預期。通用汽車收盤股價上漲3.6%。可口可樂上漲2.4%。

投資人仍預料Fed將在下周的會議上升息75基點，但近期的經濟數據已經顯示，Fed的緊縮政策開始對美國經濟產生壓力，投資人猜測Fed 可能即將結束急進的緊縮政策。這種對Fed鷹派立場將軟化的預期以及迄今為止好於預測的財報季共同推動近期股市攀升。

根據彭博匯總的數據，大約28％的標普500指數公司公佈了業績，其中約70％公司的財報優於預期。

周二公布的數據顯示，美國房屋價格漲勢放緩，消費者信心減弱。這種經濟疲軟的跡象，通常不支持風險偏好，但卻為Fed鷹派態度可能趨軟提供論據。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場對Fed在連續升息75個基點之後，12月升息幅度是否會降至50個基點持50/50的態度。