美10月消費者信心指數 降幅超預期
美國10月消費者信心指數跌至三個月低點，且降幅超乎預期，反映廣泛的通膨壓力及經濟衰退風險日益升高，使全美民眾對經濟前景更加悲觀。
美國經濟研究聯合會（Conference Board）25日公布，美國10月消費者信心指數從9月的107.8降至102.5，低於經濟學家預期的105.9；反映未來六個月前景的預期信心指數則降至78.1，消費者現況信心指數也降至138.9，為2021年4月來最低。
同日公布的標普CoreLogic凱斯席勒指數則顯示，由於借貸成本大幅上揚抑制購屋需求，美國房價上漲步調創下該 數據歷來最大降幅。
根據標普CoreLogic凱斯席勒指數，美國8月房價年比上漲13％，低於7月的15.6％，是該指數歷來增幅下降最大的一次。
最近幾個月，疫情期間火熱的美國房地產市場已經開始降溫。數據顯示，9月中古屋銷量連續第八個月下降，新屋開工數也下降。
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