哪些來自大陸？微軟、戴爾要求清查供應鏈IC出處

集微網消息，據《工商時報》報導，業界傳出，隨著中美貿易戰領域拓展至半導體的設計與製造，微軟、戴爾率先要求供應鏈整理清單，詳細列出使用中的半導體有哪些來自中國的IC設計公司、哪些IC由中國晶圓代工廠生產，並且要求供應鏈評估組裝產能離開中國所需的時間。

據媒體消息，雖然微軟、戴爾對供應鏈強調只是先搞清處狀況而已，不等於後續會有進一步動作，然而業內人士認為“無風不起浪”，美國消費類電子大廠的大動作調查，不能排除是已經接收到來自大型美國客戶的通知，甚或可能是預期美國政府接下來將下達新的行政命令，要求美國品牌排除使用特定的中國晶圓代工廠製程或是中國IC設計公司的產品。

中美貿易戰的持續升級並且延伸至消費電子產品終端組裝，但目前在電子產業中、下游的終端製造方面，過去高度要求“去中國化”的產品與客戶，僅有衛星通訊產業與美國政府標案等產品。