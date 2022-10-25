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美股早盤全面上揚！延續前兩日漲勢 市場靜候重量級財報
美股三大指數25日開高走高，延續前兩日漲勢，那斯達克指數漲1.7%漲最多，投資人正消化憂喜參半的一系列企業財報，同時靜待大型科技股的重量級財報出爐，後者可能測試這兩日的上漲行情。
道瓊工業指數早盤漲155.43點或0.49%，標普500指數漲1.02%，那斯達克指數漲1.7%。費半指數勁升2.4%，台積電ADR跌0.7%。
包括微軟和Google母公司字母在內的企業巨頭25日盤後公布財報，有望為美國企業的實力提供更多線索。目前美國公債殖利率攀升，聯準會（Fed）也正推動激進的緊縮政策。
美國股市24日連續兩個交易日上漲，絲毫未受中概股暴跌影響。從經濟數據疲軟的跡象來看，Fed旨在為經濟降溫，進而抑制高通膨的急進政策已產生效果。
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