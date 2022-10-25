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首相已換人做 為何英國經濟衰退會更嚴重？

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
英媒引述倫敦金融城的頂尖經濟學家報導，新任首相蘇納克的經濟政策將導致比以前預期更嚴重的衰退。美聯社
英媒引述倫敦金融城的頂尖經濟學家報導，新任首相蘇納克的經濟政策將導致比以前預期更嚴重的衰退。美聯社

儘管英國首相已換人做，經濟政策也改弦更張，但經濟學家卻預告，衰退將比先前預期更深。電訊報（Telegraph）引述倫敦金融城的頂尖經濟學家報導，新任首相蘇納克的經濟政策將導致比以前預期更嚴重的衰退。

顧問業者RSM的英國經濟學家普格（Thomas Pugh）表示，新首相對財政責任的承諾，顯示英國可能面臨新一波緊縮措施。他說，再加上生活成本危機和利率上升，這可能導致經濟衰退程度比之前預測的2%更嚴重。

然而，報導也指出，削減財政支出可能會在中期內抑制通膨，意味著英格蘭銀行（央行）不需激進升息。RSM並調降其對英國基準利率的最高預測，從4.75%下調至4.5%。該公司並表示，緊縮（財政）政策將進一步壓低利率。

普格還說：「目前，金融市場將密切觀察新任首相，並且希望看到證據顯示他打算堅持他在上次黨魁競選中提出的財政紀律訊息。」

他說：「任何偏離財政紀律的跡象都可能嚇到金融市場，導致英鎊再次走貶、英國公債殖利率飆升。」

凱投宏觀（Capital Economics）資深英國經濟學家葛雷弋利（Ruth Gregory）說：「總體而言，蘇納克成為下一任首相的消息，意味著長期政治不穩定和重大財政緊縮，對經濟構成的巨大下行風險已經消退。」「但隨著財政緊縮仍在進行，風險在於衰退最終將比我們目前預期的更深或更久。」

英國 蘇納克

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