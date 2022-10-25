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歐洲陷能源危機 德州天然氣價格卻跌至接近零

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國西德州的二疊紀盆地天然氣價格跌至接近零。美聯社
美國西德州的二疊紀盆地天然氣價格跌至接近零。美聯社

北半球進入冬天，各國爭搶能源致使天然氣期貨價格居高不下，但美國西德州的二疊紀盆地天然氣價格卻跌至接近零，主因為產量遠超過輸氣管能承受的輸氣量，導致當地天然氣供應過剩。

彭博資訊報導，二疊紀盆地Waha地區的天然氣交易價格，24日下探到每百萬英熱單位（Btu）20美分~70美分。相較下，美國11月天然氣期貨價格為每百萬Btu 5.199美元，歐洲的天然氣期貨價格更逼近28美元。

西德州二疊紀盆地的天然氣價格崩跌，顯示美國天然氣供應充沛，和歐洲與亞洲天然氣市場緊俏情況形成鮮明對比。歐亞天然氣供應緊俏，已對柴油、煤炭以及電力價格造成連鎖效應，因為各國政府和公用事業商都急著尋找能用來發電的能源。

德州天然氣價格暴跌，起因於Kinder Morgan旗下的墨西哥灣Express以及El Paso輸氣管系統歲修。其實，二疊紀陪弟天然氣生產商多年來都苦於輸氣管輸送能量不足的問題，在輸氣管業者必須進行維修或維護作業時，當地業者還得減產或暫停輸氣。

OTC全球控股公司首席數據分析師Campbell Faulkner說，二疊紀盆地的輸氣管限制從未舒緩，致使當地更易於受到突然供應過剩與價格震盪的影響。彭博彙編的數據顯示，Waha地區的天然氣價格曾在2020年八度跌入負值，2019年還有20幾次。

這種現象也會造成氣候影響。當二疊紀盆地的輸氣管能量滿到無法再輸送時，當地的生產商往往會把這些過多的天然氣燒掉，以免減少或停止石油生產，而這種作法已引發環境團體的抗議、以及監管當局的審視。

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