亞洲風力將超越歐洲 歐洲廠商急卡位

亞洲風力發電前景看好，歐洲廠商前來佈局。由於日本、南韓與台灣均表示，未來將提高再生能源比率，目標要達到淨零排放。對此，已嗅到商機的且技術仍領先中國大陸多年的歐洲廠商紛紛透過與當地業者合資，提早在亞洲市場卡位佈局。

大廠宣布要使用再生能源

據《金融時報》報導，除了日本、南韓與台灣政府宣布要達到淨零排放外，包括台積電、南韓SK集團與三星電子等科技大廠也宣布，在2050年要百分百使用再生能源電力。

對此，丹麥哥本哈根離岸風力開發公司代表傑斯伯表示，「競爭開始白熱化，因為現在不只大企業要發展再生能源，消費者與政府也持正面看法，烏克蘭戰爭更讓能源安全受到重視。」

國際可再生能源機構指出，2019年，亞洲安裝的離岸風力發電量僅5GW，歐洲則為19GW，但預計未來10年內，亞洲規模將超越歐洲，而且2050年將佔全球6成離岸風力發電量。

南韓風力發電公司CS Wind執行長韓森指出，「中國要趕上歐洲發電機技術水準還要花5~10年時間，因此，歐洲廠商必須趕緊先在亞洲卡位。」

外國企業瞄準南韓

南韓計劃2030年離岸風力發電要達到12GW，不過，由於當地政府要求廠商必須取得9個部會共29張執照才能施工，過程要花7年之久。因此，外國廠商只好透過與當地企業合資解決冗長流程問題，例如丹麥Vestas與CS Wind合作，奇異再生能源則與南韓現代電力公司在2月簽訂合作備忘錄。

2020年，台積電曾與丹麥沃旭能源（Ørsted）簽下龐大再生能源合約，後者將與台積電合作打造920MW風力發電。至於日本則計劃2030年離岸風力發電量要達10GW，未來10年內還要達到45GW。韓森表示，「日本與南韓附近的風力條件跟丹麥西岸一樣好，需求已經出現了，大家都要推廣再生能源。」

亞洲風力大成長

據《日經新聞》報導，挪威Equinor計劃在日本推動多項再生能源計畫，包括在北海道沿海興建風力發電廠，2021年11月該公司也與韓國東西發電公司簽訂離岸風力開發。Equinor副總諾德利表示，「亞洲的離岸風力有很多的成長與機會。」

另外，阿拉伯聯合大公國馬斯達爾能源公司在今年1月宣布將與日本克斯莫能源公司在風力發電上合作，德國RWE則在2月宣布已同意與印度塔塔能源公司一起探勘離岸風力發電市場。

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