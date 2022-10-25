快訊

屏東佳冬凶案！鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

「你們都得死！」聖路易高中槍案3死6傷 1女生正面撞見 槍卡住逃死劫

三峽嚴重車禍！軍用卡車與機車擦撞 雙載母女命危送醫

摩根士丹利：特斯拉無法免疫於支出放緩 目標價下修

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利分析師Adam Jonas維持特斯拉會跑贏大盤的評級，但將目標價由350美元下修到330美元。美聯社
摩根士丹利分析師Adam Jonas維持特斯拉會跑贏大盤的評級，但將目標價由350美元下修到330美元。美聯社

仍舊看多電動車大廠特斯拉的摩根士丹利分析師Adam Jonas，想「為意想不到的逆風留空間」，所以雖然維持該股跑贏大盤（Outperform）的評級，但將目標價由350美元下修到330美元。

特斯拉上季財報讓Jonas感到驚喜。因為潛在的投入成本通膨和其他因素，Jonas原本以為，特斯拉表現會遜於市場共識，但「並沒有」，該公司的財報優於他的期待，而且管理階層提供相當看好第4季及其後的展望。

不過，在目前經濟環境下，Jonas希望謹慎從事，「為意想不到的逆風留空間」，仍然下修特斯拉的目標價。他寫道：「我們希望在供應鏈方面，以及來自外匯逆風、投入成本通膨、啟動成本和需求破壞的漸增壓力，留下更大的安全邊際。」

Jonas補充表示，雖然許多客戶「因為特斯拉在電動車市場的獨特地位和普遍的供應不足」，「不相信它會受到消費者支出放緩的影響」，但他「從根本上」不同意。在他看來，特斯拉規模愈來愈大，是令該公司可能受到消費者實力和電動車可負擔程度「深刻波動影響」的因素之一。

他也對特斯拉最近在中國大陸調降售價做出回應，認為可能「影響已經疲軟的市場情緒」。

他說：「我們估計特斯拉半數獲利來自大陸市場，可以說使該股成為大陸科技股的衍生品」。展望2030年，特斯拉會逐漸減少對大陸的依賴，但業務組合的轉變「需要時間」。

特斯拉 通膨 外匯

延伸閱讀

特斯拉Q3在中國市場營收為51.31億美元 同比增長64.8%

陸特斯拉降價 抗銷售寒冬

特斯拉中國降價 引發車主拉白布條抗議

特斯拉調降在陸汽車售價 分析師憂恐掀價格戰

相關新聞

基本薪資高兩倍！日男澳洲打工破英文也ok 每月淨存20萬日幣

近來日幣嚴重貶值，加上日本薪水普遍沒有明顯上漲的情況下，使得越來越多日本年輕人離開本國，選擇到海外工作、打工度假，不只薪水遠比在日本時期還要多，且還有更多的休假日，令人稱羨不已。

台積ADR為何一度大跌6%？中概股之外 還受兩篇報導影響

台積電今天開盤下挫，延續昨天在美國交易ADR的頹勢，在30檔費城半導體指數中權值最大的台積電ADR也拖累費半表現遜於美股...

飛利浦宣布裁員4,000人 每年將撙節3億歐元成本

荷蘭醫療設備製造商飛利浦公司（Philips）24日宣布一項整頓計畫，將裁員4,000員工，以降低營運支出、並改善公司的...

摩根士丹利：特斯拉無法免疫於支出放緩 目標價下修

仍舊看多電動車大廠特斯拉的摩根士丹利分析師Adam Jonas，想「為意想不到的逆風留空間」，所以雖然維持該股跑贏大盤（...

22歲商科生靠這樣老東西嗅到商機 創業一年賺進6000萬

22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元（約台幣6千4百萬）。

抄底時機到？小摩看到陸股增持良機 大摩說美債已跌深

摩根大通（JPMorgan Chase）首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，中國大陸股票的快速下跌與基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。