摩根士丹利：特斯拉無法免疫於支出放緩 目標價下修

仍舊看多電動車大廠特斯拉的摩根士丹利分析師Adam Jonas，想「為意想不到的逆風留空間」，所以雖然維持該股跑贏大盤（Outperform）的評級，但將目標價由350美元下修到330美元。

特斯拉上季財報讓Jonas感到驚喜。因為潛在的投入成本通膨和其他因素，Jonas原本以為，特斯拉表現會遜於市場共識，但「並沒有」，該公司的財報優於他的期待，而且管理階層提供相當看好第4季及其後的展望。

不過，在目前經濟環境下，Jonas希望謹慎從事，「為意想不到的逆風留空間」，仍然下修特斯拉的目標價。他寫道：「我們希望在供應鏈方面，以及來自外匯逆風、投入成本通膨、啟動成本和需求破壞的漸增壓力，留下更大的安全邊際。」

Jonas補充表示，雖然許多客戶「因為特斯拉在電動車市場的獨特地位和普遍的供應不足」，「不相信它會受到消費者支出放緩的影響」，但他「從根本上」不同意。在他看來，特斯拉規模愈來愈大，是令該公司可能受到消費者實力和電動車可負擔程度「深刻波動影響」的因素之一。

他也對特斯拉最近在中國大陸調降售價做出回應，認為可能「影響已經疲軟的市場情緒」。

他說：「我們估計特斯拉半數獲利來自大陸市場，可以說使該股成為大陸科技股的衍生品」。展望2030年，特斯拉會逐漸減少對大陸的依賴，但業務組合的轉變「需要時間」。