需求疑慮拖累油價小跌 銅金均挫 大陸領導層更替挫信心

在中國大陸和全球其他經濟體的長期需求疑慮之下，國際原油小幅走低。投資者評估習近平提拔嫡系進入領導層所帶來的市場風險，銅價下跌。金價隨美元而走低。

油價小跌

西德州中級原油（WTI）結算價跌破每桶85美元，因交易員仍重點關注經濟成長前景和央行進一步升息的預期。油價繼續面臨來自中國的不利因素。StoneX Group分析師Harry Altham指出，中國需求反彈的可能性下降，因為中共領導層換屆「引發市場猜測，應對新冠疫情和維護國家安全的重要性高於經濟考慮，這令石油需求前景承壓，」

WTI 12月原油期貨下跌47美分，結算價報每桶84.58美元；布蘭特原油12月期貨下跌24美分，至每桶93.26美元。

基本金屬和貴金屬都跌

隨著投資人評估中國國家主席習近平提拔嫡系進入領導層所帶來的市場風險，銅價下跌。美元上漲之際，金價走低。

銅價和金價自3月見頂以來均已下跌，市場對全球經濟可能衰退和中國經濟放緩的擔憂日益加劇。中國是工業金屬和其他大宗商品的主要消費國。周一公佈的中國經濟數據顯示第三季經濟的復甦好壞參半，儘管經濟成長有所回升，但9月失業率上升，零售銷售疲軟。

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價下跌0.9%，結算價報每噸7,556美元；本月持平；鋁價下跌1.2%，而鋅價和鎳價上漲逾1.2%。

黃金價格下跌，因為市場擔心聯準會（Fed）等各國央行激進緊縮可能引發經濟衰退。

截至紐約時間12:59，黃金價格下跌0.4%至每英兩1,650.71美元；有其他主要貴金屬均下跌。