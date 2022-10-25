台積電ADR大跌3.9%在費半最差 受中概股暴跌拖累

受到中概股在美國交易股票暴跌所累，台積電ADR周一大跌3.9%，收在61.29美元，較台北交易溢價縮為2.2%，費城半導體指數上漲0.6%。

美國股市周一連續兩個交易日上漲。從經濟數據疲軟的跡象來看，聯準會（Fed）旨在為經濟降溫，進而抑制高通膨的急進政策出現效果。道瓊工業指數大漲417.06點，漲幅1.3%，至31499.62點，觸及六周以來的最高收盤水準。標普500指數上漲44.59點，漲幅1.2%，至3797.34點。那斯達克綜合指數上漲92.90點，漲幅0.9%，至10952.61點，逆轉開盤的頹勢。

在美上市中概股暴跌，金龍中國指數暴跌14.4%，創下史上最大跌幅，且收在2013年4月以來最低水準。投資人擔心中共中央總書記習近平連任後將進一步擴大對政府的掌控，經濟和民營企業的發展會受到更多鉗制。在美國上市的中國科技巨人阿里巴巴和百度都大跌13%。

台灣加權股價指數昨天上漲37.78點收在12,856.98點，台積電漲0.6%收在387元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 82.59 +0.79 77.70 1.15

中華電 CHT 106.63 -1.25 107.50 -0.10

台積電 TSM 395.47 -3.86 387.00 2.19

聯電 UMC 39.75 -1.28 39.40 -0.19

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據