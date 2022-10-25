美股收高 不甩中概股暴跌 投資人看好Fed降溫經濟奏效

美國股市周一連續兩個交易日上漲，絲毫未受中概股暴跌影響。從經濟數據疲軟的跡象來看，聯準會（Fed）旨在為經濟降溫，進而抑制高通膨的急進政策出現效果。

道瓊工業指數大漲417.06點，漲幅1.3%，至31499.62點，觸及六周以來的最高收盤水準。標普500指數上漲44.59點，漲幅1.2%，至3797.34點。那斯達克綜合指數上漲92.90點，漲幅0.9%，至10952.61點，逆轉開盤的頹勢。

美國公債殖利率周一繼續走高。10年期公債殖利率從上周五的4.212%升至4.231%，觸及2008年6月以來的最高收盤水準。

在科技和醫療健保股上漲的推動下，標普500指數80％以上成分股周一收高。在美上市中概股暴跌，金龍中國指數暴跌14.4%，創下史上最大跌幅，且收在2013年4月以來最低水準。投資人擔心中共中央總書記習近平連任後將進一步擴大對政府的掌控，經濟和民營企業的發展會受到更多鉗制。

在美國上市的中國科技巨人阿里巴巴和百度都大跌13%。這次大跌使在美國上市的五家最大的中國公司的市值蒸發約520億美元。在澳門擁有物業的賭場運營商拉斯維加斯金沙集團大跌10%，成為標普500指數中表現最差的成分股。特斯拉下跌1.5%。

台積電股價在美國交易ADR一度下跌6.4％，終場收在3.9%，隨中概股下挫，是費城半導體指數表現最差的成份股。另有報導兌在美國限制措施影響下，台積電已暫停為中國大陸初創企業壁仞科技生產先進晶片。

蘋果（Apple）上漲1.5%，微軟上漲2.1%，Alphabet漲1.4%。好市多上漲3.9%。

投資人靜候重量級財報周。蘋果、亞馬遜和Alphabet以及可口可樂和波音都將發布財報。美國企業獲利仍是關注焦點，投資人不確定這些曾經是標普500指數成長引擎的公司在高通膨環境下是否還能實現獲利。

根據彭博匯總的數據，迄今公佈業績的近20％的公司中，大約58％公司的營收和每股純益高於預期。

Fed政策也是投資人關注焦點。 周一的數據顯示，聯儲會緊縮政策開始對經濟產生衝擊，PMI顯示服務業和製造業萎縮。

「這是一個經濟放緩的跡象，Fed的行動正在發揮作用，」Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，他們可能正在實現其目標，用美式足球來比喻的話，我們可能正在接近息行動的第四節。」

特斯拉公司下跌1.5%，該公司將Model 3和Model Y在中國大陸的售價調降多達9%，表明全球最大汽車市場的需求疲軟。