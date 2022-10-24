日圓貶破32年來低點 鄰國南韓擔憂受波及

日圓兌美元匯率已貶至32年來低點，引發對這波跌勢是否會造成日本經濟不安、並波及到南韓等亞洲鄰國的擔憂。

韓國時報報導，日圓兌美元匯率20日跌破重要心理關卡150日圓，達到自1990年8月來低點，近日儘管日本當局極力拉抬，日圓目前仍在148左右。在美國聯準會（Fed）和其他國家央行追求鷹派貨幣政策之際，美元已擊潰多數的亞洲貨幣，但日圓貶幅卻比其他亞幣要來得深，主因是日本央行仍堅持採取超寬鬆利率政策。

據南韓央行和其他來源，日圓兌美元匯率今年來已貶值逾20%，大於韓元的貶幅15%和人民幣的逾10%。

南韓經濟研究所（KERI）經濟政策團隊主管Lee Sang-ho表示：「在此情況下，脆弱的日圓可能激起投資人對亞洲的負面情緒，因為日本在整個亞洲經濟當中的份量依然重大，全球投資人仍將該國經濟基本面納入對亞洲地區的評估當中。」

外匯經濟學家也對近來日圓跌勢感到擔憂。瑞穗銀行經濟和策略主管Vishnu Varathan上月表示，日圓和人民幣是亞洲貨幣當中的「兩大定心丸」，這兩國貨幣走貶可能會讓亞洲貨幣在貿易和投資上面臨不穩定的風險。

星展集團首席經濟學家Taimur Baig則表示，對亞洲國家來說，匯率風險是比利率還要大的威脅，因為亞洲央行為了因應聯準會的加速信用緊縮，紛紛跟著升息。

專家表示，由於缺乏數據，目前尚不確定日圓持續貶值會對南韓造成多嚴重的打擊。但其中一個可能情況是，當全球晶片供應短缺緩解時，南韓車廠的競爭力將再度輸給日本對手。

韓國外國語大學融合日本地域學部特別教授Lee Ji-pyeong說，日本車廠因車用晶片短缺，導致無法應付大量生產，現在對國內市場的專注度勝過海外市場。「一旦晶片供應恢復正常，日本車廠將能出口更多車輛，屆時搭配上弱勢日圓，將有辦法與南韓對手一決勝負」。

一名匿名國際金融專家則表示，除了貿易之外，日圓貶值也將影響到南韓的金融市場。他說：「海外投資人將把日圓貶值視為亞洲普遍市場的負面前景訊號，這可能會導致外資撤資，以尋找安全避險資產。這暗示著南韓股、匯市將面臨更極端的波動。」