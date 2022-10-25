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22歲商科生靠這樣老東西嗅到商機 創業一年賺進6000萬

聯合新聞網／ 綜合報導
22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元（約台幣6千4百萬）。圖擷自Daily Mail
22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元（約台幣6千4百萬）。圖擷自Daily Mail

22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元（約台幣6千4百萬）。

根據《每日郵報》報導，有著敏銳眼光的麥迪森向記者解釋自己如何只用250美元（約台幣8000元）成本做出一台可重複使用的底片機。2019年她曾試圖在臉書出售手邊底片機，很快收到許多回覆，且很迅速的以250美元賣出，因此她看到舊式底片機的龐大市場需求，便投入更多資金，短短一週內又賣出10個。

麥迪森花了一年時間建立自家產品「35mm Co」的商品網頁，也積極開發可重複使用的電影相機系列，並於去年8月15日推出只要99美元（約台幣3200元）的「Reloader」，短時間內創下超過200萬美元的銷售金額。

麥迪森表示，短短一年看到自己的產品走了這麼遠，意義非凡。最近他們更開始籌備活動，希望可以跟喜歡底片機的社群結合，之後更將進軍美國市場。由於自己希望打造的是非一次性的相機，不想要因為一次性使用造產生大量塑膠垃圾，進而污染海洋。

創業 相機

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