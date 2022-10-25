基本薪資高兩倍！日男澳洲打工破英文也ok 每月淨存20萬日幣

近來日幣嚴重貶值，加上日本薪水普遍沒有明顯上漲的情況下，使得越來越多日本年輕人離開本國，選擇到海外工作、打工度假，不只薪水遠比在日本時期還要多，且還有更多的休假日，令人稱羨不已。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名吉田優司的年輕男性，儘管自己的英文只有國中生水平，但日前靠著打工度假的簽證來到澳洲，並經由朋友的介紹，到一家香蕉農園上班。雖然吉田的英文能力完全不行，但他被分派看到有快倒下來的香蕉樹時，就用繩子幫忙補強的工作，不需要英文就能勝任。

於是吉田就過著週休三日、一天工作九小時的生活，月薪則落在3200澳幣（約相當於新台幣65412元）。至於生活開銷部分，他住在由農場安排，租金約3萬7000日幣（約相當於新台幣7931元）的房子。再扣掉一些餐費，等於每個月都能淨存20萬日幣左右的金額（約相當於新台幣42872元）。

另一位也曾在澳洲工作過的女性堀川真由美，則表示這幾年因為疫情關係，許多農場面臨人力不足的問題，於是紛紛開出高薪、包住宿的條件徵人，也期盼吸收國外人才助陣。報導指出，澳洲的基本薪資本來就是日本的兩倍，在堀川的勤奮努力下，月收曾經高達75萬日幣（約相當於新台幣16萬771元），成為日本年輕人想賺錢的一項選擇。