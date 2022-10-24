三星計劃在2023年電視出貨超過4000萬台

集微網消息，據韓媒報道，盡管電視市場低迷，但三星的目標是明年出貨超過4000萬台。

消息人士稱，這家科技巨頭希望鞏固其在該行業的領導地位，並認為每年必須出貨4000萬台。其中約3900萬台將是液晶顯示器（LCD）型號，而150萬台計劃於量子點（QD）-OLED型號，此計劃不包括潛在推出的白色（W）-OLED機型。

三星將從華星光電、HKC、LG Display、京東方和友達光電為其電視採購液晶面板。

華星光電的供應量將超過1000萬台，三星在與京東方就營銷協議發生爭執後，有意支持華星光電。三星的子公司三星顯示也持有華星光電的股份，早些時候已將其位於蘇州的LCD工廠出售給其中國合作夥伴。