遛狗遭野熊襲擊！ 美國女子竟「一拳揍在熊鼻子上」成功脫逃

衛報報導，美國華盛頓州一名婦女22日意外遭到野熊襲擊，不過卻在牠鼻子上「打了一拳」後倖免於難。

華盛頓魚類和野生動物部門表示，這名未具名的女子在萊溫芙絲鎮（Leavenworth）外出遛狗，卻意外被一隻成年雌性黑熊襲擊。

華盛頓州野生動物生物學家博索萊（Rich Beausoleil）告訴當地媒體「這隻熊的突然出現嚇到這位女士，她也沒有機會做出嚇阻、拍手、大喊大叫和揮動手臂等我們過往被告知如何應對這個狀況的行為」。

這隻黑熊隨後將女人撞倒在地，博索萊指出「如果熊把你擊倒，那麼是的，你只能通過打鬥來解決，這對這位女子來說只是本能，她轉過身來一拳揍在牠鼻子上」，隨後該女子趁機脫逃並只受了輕傷、沒有生命危險。

野生動物官員隨後追蹤並殺死這隻黑熊，還捕獲2隻幼熊。華盛頓魚類和野生動物部門表示「1974年該州僅記錄1次致命黑熊襲擊事件」。