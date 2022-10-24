日圓重貶1%後又勁升1% 日政府干預掀起雲宵飛車式翻轉

日圓周一重貶1%後又急升逾1%，跡象顯示日本官方在兩個交易日內二度進場干預。

日圓周一一度勁升至1美元兌 146.56日圓，稍早重貶逾1%至149.49日圓。面臨日本央行政策會議可能仍然按兵不動，日圓本周又將面對艱困的一周。

日圓上周五在疑似日本政府干預之下一度勁升近4%，英國金融時報引述交易員報導，日本上周可能投入了超過300億美元來支撐日圓，高於日本央行9月為支撐日圓而投入將近200億美元。經濟學家預計，日本央行在本周五結束的為期兩天的會議上將再次維持政策不變。

大和證券高級外匯策略師石月幸雄說：「從匯率走勢來看，規模無疑很大，市場可能要再過幾周才會再次試探150的價位，」「焦點正在轉向日本央行會議，但緊張的投資人預料不會挑戰當局，交易在一段時間內將保持震盪。」

日本財務大臣鈴木俊一周一對記者表示，日本正和投機客強硬對峙，不會容忍過度的匯率波動，但他不願證實日本政府上周五干預了市場。他表示，他會繼續帶著高度的緊迫感關注市場，會在需要時採取必要行動。日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人也對記者表示，為了採取必要應對措施，日本政府已經建立了一個一年中每一天，每天24小時監控外匯市場的機制。

隨著美日殖利率差擴大，日圓今年大幅下挫。在美國大舉升息之際，日本則將利率維持在低位以提振經濟。這鼓勵了投資人尋找比日本資產更有吸引力的美元資產來提升回報。

日本首相岸田文雄上周六就匯率的過度波動再次示警，稱日本在必要時不會迴避採取「適當」的措施。當被問及日本上周五是否對日圓採取了任何行動時，他表示，不會置評政府是否干預了市場。