貨櫃海運巨人地中海航運公司 將收購義大利拖船業者
彭博資訊引述一份電子郵件聲明報導，貨櫃航運巨頭地中海航運公司（MSC）將收購義大利拖船營運商Rimorchiatori Mediterranei。目前尚未透露交易細節。
據報導，透過其間接控股子公司SAS Shipping Agencies Services，地中海航運公司同意向Rimorchiatori Riuniti集團和德意志資產管理（DWS）基礎建設投資事業管理的一檔基金，收購Rimorchiatori Mediterranei的100%股權。Rimorchiatori Mediterranei是國際拖船營運商，業務主要是在義大利、馬爾他、新加坡、馬來西亞、挪威、希臘、哥倫比亞。
裕信銀行（UniCredit）擔任地中海航運公司的財務顧問；Lazard資產管理公司則對Rimorchiatori和DWS提供顧問服務。
地中海航運公司近期積極參與義大利的運輸市場，曾攜手漢莎航空，嘗試收購義大利政府國營事業ITA航空的控股權，卻未能得標，因為義國政府轉而選擇了一個由美國基金Certares Management為首的投資集團。
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