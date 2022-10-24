本周開盤前 五件國際事不可不知

聯準會（Fed）11月初再次大幅升息幾乎已成定局，但有報導說Fed官員可能將在下月的會議上就12月是否縮小升息幅度進行辯論，引發美債殖利率和美元轉跌，美股大漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

Fed放慢升息步調…訊號亮了

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，Fed官員正朝11月升息3碼邁進，屆時可能還會討論是否以及如何釋出12月減低升息幅度的訊號。 他說，這次會議可能計劃是否以及如何在12月將升息步調降至2碼。

此外，聖路易聯準銀行總裁博拉德（有投票權）和舊金山聯準銀行總裁戴利（無投票權）21日均強調，持續緊縮貨幣政策的必要性，但也建議明年要更加審慎應對。被視為鴿派官員的戴利更說，現在是時候開始討論放慢升息步伐。

隨著時序即將進入11月會議前的緘默期（22日至11月3日），兩人也分別在21日不同活動上明確表示，這種討論會出現在這次會議。

蘋果在內科技大咖本周公布財報 美股有希望繼續上攻

美國股市上周五再度上演開低走高的大逆轉，WSJ報導說聯準會（Fed）可能在12月開始放慢升息步調，美國公債轉而下跌，美股則掉頭大漲。 蘋果（Apple）在內四家市值最大企業本周將公布財報，將考驗美股能否自谷底繼續反彈。

美股三大指數周五收在盤中高點，道指大漲748.97點，漲幅2.5%，本月大漲8.2%，創下2020年11月來最佳三周表現。標普500指數和那斯達克綜合指數各漲2.4%和2.3%，三大指數本周漲幅都在4.7%以上。

在晶片設備股帶動下，費城半導體指數周五大漲3.7%，本周連漲五日，漲幅高達8.1%。台積電ADR周五小漲0.3%，較台北交易溢價5.4%，但周線下跌0.3%。

美國10年期公債殖利率周五下跌，但周線仍然呈現連續12周漲勢，本周收在4.212%，接近過去10年的最高水準。對利率預期更為敏感的2年期債券殖利率周五也下滑，本周收盤報4.489%。市場周五所反映美國明年5月升息的水準已不到4.9%，低於周四的5.02%。

美日央行 疑聯手阻貶日圓

日圓兌美元匯價日前貶破150：1大關，逼得日本銀行（央行）上周五出手干預，使日圓戲劇性強彈。同日，美國聯準會（Fed）向媒體放出年底前放緩升息步調的風聲。這兩項新發展引人揣測只是巧合，或美日央行已有默契協調穩定市場？

美日疑似「聯手」合擊，21日在金融市場產生巨大效應。日圓對美元戲劇性強彈3%，從151.95躍上約147.65兌1美元。

巴隆周刊（Barron's）分析，日銀出手干預，Fed口頭喊話，相輔相成。若說美日「協調」行動，干預規模遠不及1980年代「廣場協定」集合美、日、英、法、德五國聯手的浩大聲勢，況且時機可能純粹湊巧。但世界兩大央行同日行動，不免引起市場揣測。

蘇納克篤定當選、將接任英國首相

英國前首相強生昨天宣布，他不會參加保守黨黨魁選舉。他說，雖然他獲得102位下議院議員支持，跨過角逐黨魁所需的100位支持門檻，但他決定，「這樣做不對，除非國會裡有團結的黨，否則無法有效治理」。

獲選為保守黨黨魁者，將接任日前辭職的特拉斯(Liz Truss)出任英國首相。強生決定不參選後，前財相蘇納克(Rishi Sunak)成為絕對領先者，已篤定當選。蘇納克已獲得150位議員公開表態支持，另一宣布參選的摩丹特(Penny Mordaunt)只獲得27位議員支持。如果只有一位候選人獲得100位議員支持，即可當選，不需要經過黨員線上投票。

中共新一屆中央政治局常委會揭曉

新一屆政治局常委共有7人，分別是習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。習近平表示中國經濟韌性強，並且承諾深化與其他國家的經濟聯繫。彭博經濟學家認為，明年料接任中國總理的李強有望親市場和經濟。