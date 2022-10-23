彭博：受美國新禁令影響 台積電暫停對大陸壁仞供應先進晶片

彭博資訊23日報導，熟知內情人士表示，台積電為確保遵守美國的晶片法規，暫停為上海壁仞智能科技(Biren Technology)製造先進晶片。這名人士表示，台積電尚未判定壁仞的產品是否達到美國的晶片限制門檻，但已決定從現在起停止對壁仞供應晶片。

台積電的決定與有關壁仞的人工智慧(AI)晶片功能比輝達(Nvidia)的A100晶片更強大的消息有關，而美國已禁止輝達供應A100晶片給中國市場。

新創公司壁仞是中國最被看好的半導體設計公司之一，其用於AI的圖形處理器，被視為是輝達的競爭者。輝達表示，已不再將其先進的AI晶片銷售給中國。

彭博資訊上周五報導，壁仞認為美國最新的出口限制並未涵蓋該公司委由台積電生產的AI晶片，因為該公司的產品規格未達到限制的標準。美國商務部工業與安全局7日宣布對中國出口半導體和晶片製造設備的廣泛禁令，旨在限制中國可能用於軍事的科技，顯然限制先進晶片的製造。

台積電一名代表表示，台積電遵守所有相關規定，但未進一步說明。壁仞則因非上班時間，沒有人回應有關台積電暫停供應晶片的消息。

美國商務部一名發言人回覆彭博詢問表示，「儘管工業與安全局不會對個別公司的行動發表評論，我們期望所有公司都遵守出口管制，自從10月7日工業與安全局公布規定後，該局已積極推廣，教育受影響的公司，協助他們遵守規定」。

壁仞的旗艦BR100和BR104處理器，類似輝達和超微(Advanced Micro Devices)用於AI的圖形處理器，用於訓練AI模型和演算法。