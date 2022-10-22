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美銀：比特幣又恢復避險資產之身

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美銀策略師表示，從比特幣近來與其他資產的相關性來看，投資人目前又將比特幣視為避險資產。路透
美銀策略師表示，從比特幣近來與其他資產的相關性來看，投資人目前又將比特幣視為避險資產。路透

美國銀行（BofA）表示，從比特幣近來與其他資產的走勢相關性可以看出，比特幣或許已又被投資人視為避險資產，不像先前好長一段時間被當作風險資產來交易。

據美銀數位策略師Alkesh Shah和Andrew Moss的報告，比特幣與黃金價格過去40天的相關係數為0.5，高於8月中旬的接近0；與標普500指數和那斯達克綜合指數的相關係數雖仍位在高位，分別為0.69和0.72，但已持平一段時間，且低於幾個月前的紀錄高點，這暗示著局勢可能正改變。

兩位策略師說：「在總體環境持續充滿不確定性和市場仍看不見谷底之際，與標普／那指的正相關減速及與黃金的相關性急升，暗示了投資人可能正把比特幣視為相對安全的避險資產。」

比特幣過去兩年幾乎一直被當作風險資產交易，這與加密幣信徒的其中一道主要投資說詞產生牴觸，那就是供應量固定的比特幣可視為「數位黃金」，是不會受到央行和政府決策影響的避險天堂。

比特幣 標普 指數

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